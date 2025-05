Forse non lo sai, ma potresti avere diritto al rimborso integrale del biglietto aereo, anche se si tratta di una compagnia low cost. In questo articolo ti spieghiamo cosa prevede la normativa, quali sono i tuoi diritti e in che modo puoi ottenere assistenza legale gratuita grazie al servizio offerto da Sos Viaggiatore.

Hai problemi di salute? Hai diritto al rimborso

Anche se non tutti i passeggeri lo sanno, in caso di malattia improvvisa o problemi di salute documentati, è possibile richiedere il rimborso del biglietto aereo, purché la compagnia venga avvisata prima della partenza. Wizz Air, come tutte le compagnie aeree, è tenuta a prendere in considerazione le richieste di rimborso se supportate da un certificato medico.

Attenzione: la comunicazione è fondamentale

Per avere accesso al rimborso, è fondamentale inviare alla compagnia:

una comunicazione ufficiale che spiega l’impossibilità di viaggiare;

un certificato medico che attesti lo stato di salute incompatibile con il viaggio;

la documentazione va inviata prima dell’orario di partenza del volo.

Come funziona l’assistenza legale gratuita di Sos Viaggiatore

Affidarsi a Sos Viaggiatore significa evitare lo stress di gestire tutto da soli. Questa realtà, attiva su tutto il territorio nazionale, mette a disposizione una rete di legali specializzati nella tutela dei diritti dei viaggiatori. Il servizio è totalmente gratuito: pagherai solo una quota del 30% sul rimborso ottenuto, e solo in caso di esito positivo.

I vantaggi di Sos Viaggiatore:

Nessuna spesa iniziale;

Consulenza legale specializzata in materia di viaggi;

Aggiornamenti in tempo reale sulla pratica;

Comunicazione semplice tramite il sito sosviaggiatore.it;

Assistenza anche da smartphone o in aeroporto.

Come richiedere il rimborso con Sos Viaggiatore

Ecco come ottenere il rimborso in pochi passaggi:

Vai su sosviaggiatore.it; Scegli la voce “Rimborso per motivi di salute”; Compila il modulo che riceverai via mail; Invia il certificato medico; Un legale si occuperà della tua richiesta.

Sos Viaggiatore invierà una diffida a Wizz Air e, in caso di mancata risposta, procederà con l’azione legale. I tempi variano, ma in media la pratica viene gestita entro circa tre mesi.

Conclusioni: Non rinunciare ai tuoi diritti

Una malattia può rovinare i tuoi piani, ma non deve compromettere anche il tuo portafoglio. Se non sei potuto partire con Wizz Air per motivi di salute, non rimanere fermo: rivolgiti a Sos Viaggiatore per ottenere ciò che ti spetta.

Hai avuto un problema con Wizz Air? Lascia che siano gli esperti a risolverlo. Con Sos Viaggiatore, sei sempre un passo più vicino alla soluzione.