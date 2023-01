La ragazza di neve su Netflix: il cast

La ragazza di neve è una nuova serie su Netflix, che si ispira ad un libero dello scrittore Javier Castillo. La serie tv è disponibile sulla piattaforma di streaming a partire da oggi, venerdì 27 gennaio.

La ragazza di neve arriva su Netflix: il cast

Il libro La ragazza di Neve, di Javier Castillo, pubblicato da Salani con la traduzione di Camilla Falsetti, è diventato una serie tv che sarà disponibile su Netflix a partire da oggi, venerdì 27 gennaio. Racconta la storia di Miren, giovane giornalista che si interessa della scomparsa di una bambina, indagando con grande impegno. Per salvare e riportare a casa la piccola bisogna correre contro il tempo, perché le speranze continuano a diminuire.

Il libro è ambientato a New York nel 1998, ma la serie tv si sposta a Malaga, città natale dello scrittore. La bambina è stata chiamata Amaya invece di Keira. Il racconto, però, è rimasto fedele alla storia scritta. La storia salta al 2003, quando i genitori ricevono una misteriosa videocassetta in cui la bambina è grande e gioca in una stanza colorata. Miren, studentessa di giornalismo, inizia la sua indagine, che va in contemporanea con quella della polizia, condotta dall’ispettrice Millan.

Il caso della scomparsa della piccola Amaya è seguito dall’ispettrice Belen Millan, interpretata da Aixa Villagran, e da Miren, aspirante giornalista che è stata interpretata da Milena Smit. Quest’ultima può contare sul grande aiuto di un suo collega, Eduardo, interpretato da Jose Coronado. La giovane giornalista non si fermerà finché non riuscirà a dare delle risposte concrete ai genitori della bambina, che provano ogni giorno sempre più angoscia. Amaya è stata interpretata da Emma Sanchez, mentre Loreto Mauleon e Raul Prieto hanno interpretato i genitori della piccola, Ana e Alvaro Martin.

La ragazza di neve: curiosità

Il titolo di questa serie si riferisce proprio all’incertezza e alla speranza, sentimenti legati all’impertinenza della situazione in cui una bambina completamente scomparsa nel nulla sembra essere molto simile ai fiocchi di neve che possono solidificarsi oppure scomparire istantaneamente al suolo. I genitori di Amaya sono sconvolti di fronte al video ricevuto, inviato dopo così tanto tempo. Chi è che vuole mostrare quell’immagine di una bambina che somiglia così tanto alla loro figlia? I due genitori vedono pochi frame di questo video e il loro dolore diventa freddo come la neve. Anche Miren Triggs vede quelle immagini. All’epoca del rapimento era solo una ragazzina, ma è rimasta sconvolta profondamente da quanto accaduto. Questa indagine si intreccia con la sua storia personale. I romanzi di Javier Castillo hanno ottenuto un grande successo in più di 60 Paesi. Sono stati tradotti e pubblicati, scatenando moltissimo interesse, tanto che La ragazza di neve è arrivata sul piccolo schermo, grazie a Netflix. Una serie davvero profonda, che tocca un argomento che ricorda diversi casi di cronaca che sono rimasti nella storia e che hanno catturato l’attenzione dell’opinione pubblica. Una storia che farà trattenere il fiato al pubblico, fino ad un finale che per il momento non vogliamo svelarvi.