A poche settimane dall’inizio de “La Pupa e il Secchione show”, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso si troverebbe in guai grossi. Nella villa che ospita i concorrenti sarebbe scoppiato un focolaio. Stando a quanto riporta Tv Blog quattro membri del cast potrebbero essere risultati positivi al Coronavirus.

Ad ogni modo le loro identità non sarebbero ancora note.

Scoppia un focolaio nella villa de “La Pupa e il Secchione show”: slitta la registrazione

La diffusione del focolaio all’interno della villa avrebbe portato lo staff del programma di Italia 1 a posticipare le registrazioni della puntata a domenica 10 aprile, dopo che erano state inizialmente previste per sabato 3 aprile. In questo modo, la produzione mirerebbe a guadagnare del tempo nella speranza che il cast possa per quella data guarire.

Se ciò non dovesse avvenire, la messa in onda del reality potrebbe saltare di una settimana.

La quarta puntata del programma andrà in onda regolarmente

Non ci sono problemi invece per ciò che riguarda la quarta puntata che andrà in onda regolarmente nella serata del 5 aprile. La puntata era stata infatti registrata circa due settimane fa. Non ci resta dunque da fare altro se non attendere gli sviluppi della vicenda.