La memoria di Matthew Perry: l’ultimo saluto della madre Suzanne

La scomparsa di Matthew Perry, noto per il suo iconico ruolo di Chandler Bing nella serie Friends, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di milioni di fan e della sua famiglia. A un anno dalla sua tragica morte, la madre, Suzanne Morrison, ha deciso di condividere i momenti più intimi e significativi dell’ultimo incontro con il figlio, rivelando dettagli che toccano profondamente l’anima.

Un incontro carico di emozioni

Durante un’intervista con Savannah Guthrie nel programma Today, Suzanne ha raccontato di un episodio avvenuto poco prima della morte di Matthew, avvenuta a 54 anni. In quell’occasione, l’attore le mostrò una delle sue nuove case e, con parole semplici ma cariche di significato, le disse: “Ti amo tantissimo e sono così felice di essere qui con te adesso”. Queste frasi, pronunciate con un’intensità rara, assumono oggi un significato ancora più profondo, quasi come se fossero un addio non detto.

La premonizione di una madre

Suzanne ha rivelato che, in quel momento, non aveva colto il senso di premonizione che aleggiava nell’aria. “Sembrava quasi una premonizione”, ha affermato, riflettendo su quanto tempo fosse passato dall’ultima volta che avevano avuto una conversazione così profonda. Le sue parole, ora cariche di malinconia, rivelano un legame speciale tra madre e figlio, un legame che si è intensificato nei momenti finali della vita di Matthew.

La lotta contro le dipendenze e la creazione della fondazione

La vita di Matthew Perry è stata segnata da una lunga battaglia contro le dipendenze. Insieme alla sua famiglia, ha fondato la Matthew Perry Foundation, un’organizzazione dedicata a supportare chi combatte contro l’abuso di sostanze. Suzanne ha sottolineato l’importanza di questo impegno, affermando che “c’era un inevitabile senso di destino in ciò che sarebbe accaduto”. La dedizione di Matthew a questa causa ha ispirato molti, rendendolo un esempio di resilienza e forza per i suoi fan.

La tragica morte dell’attore ha portato a una riflessione profonda da parte della madre, che ha notato come, in quell’ultimo incontro, Matthew mostrasse una serenità nuova, un senso di pace che, alla luce degli eventi, si è rivelato inquietante. “Matthew ha portato così tanta gioia al mondo, sia come attore che come amico”, hanno dichiarato i suoi cari, ricordando la sua immensa capacità di far sorridere gli altri.