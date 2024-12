Un Natale diverso per la famiglia reale danese

Con l’arrivo delle festività natalizie, la famiglia reale danese si prepara a vivere un Natale che segna un cambiamento significativo rispetto alle tradizioni passate. Quest’anno, la celebrazione avrà luogo al Castello di Marselisborg ad Aarhus, dove Re Federico e la Regina Mary accoglieranno Sua Maestà la Regina Margrethe. Tuttavia, l’assenza del Principe Joachim e della Principessa Marie ha sollevato interrogativi e speculazioni su una frattura evidente tra i due rami della famiglia reale.

Le celebrazioni natalizie al Castello di Marselisborg

Dal 23 al 26 dicembre, il Castello di Marselisborg diventerà il fulcro delle celebrazioni natalizie. La famiglia reale sarà accompagnata dai loro quattro figli: il Principe Christian, la Principessa Isabella, il Principe Vincent e la Principessa Josephine. Tra le tradizioni che non mancheranno, il cambio della guardia alle , accompagnato dalla musica della Royal Life Guard, rappresenta un momento cerimoniale atteso da tutti. La Regina Margrethe, invece, soggiornerà nel castello dal 20 al 30 dicembre, sottolineando l’importanza di questa residenza come simbolo delle festività natalizie della monarchia danese.

Tensioni familiari e assenze significative

L’assenza del Principe Joachim e della Principessa Marie non è solo una questione logistica, ma riflette tensioni familiari che si sono intensificate dal 2022. In quell’anno, la Regina Margrethe aveva preso la controversa decisione di rimuovere i titoli reali ai figli di Joachim, trasformandoli in Conti e Contesse. Questa scelta ha suscitato un forte malcontento, definita da Joachim come una decisione dolorosa che ha colpito profondamente i suoi figli. Quest’anno, Joachim e Marie trascorreranno il Natale con la famiglia della Principessa Marie, segnando un ulteriore allontanamento dalla famiglia reale e alimentando voci su una distanza emotiva tra i due rami.

Un discorso di Capodanno storico

Un altro momento significativo di queste festività sarà il primo discorso di Capodanno di Re Federico, che avrà luogo la sera del 31 dicembre al Palazzo di Federico VIII ad Amalienborg. Questo discorso rappresenta un momento cruciale per Federico, che ha assunto il trono dopo l’abdicazione della Regina Margrethe, avvenuta alla fine del 2023. La transizione è stata accolta con emozione dai danesi, ma anche con una certa malinconia per la fine di un’era. La cerimonia di incoronazione, sebbene ridotta, ha segnato un passo verso la modernizzazione di una monarchia che si sta adattando ai tempi moderni.