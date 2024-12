Un amore tormentato

La storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è diventata oggetto di attenzione mediatica, non solo per la loro notorietà, ma anche per le accuse di stalking e le dinamiche tossiche che hanno caratterizzato la loro relazione. Recentemente, il Corriere della Sera ha riportato dettagli inquietanti riguardo alla testimonianza di Sophie, che ha descritto un clima di paura e controllo durante il loro legame. La giovane madre, che ha una figlia di un anno e mezzo con Basciano, ha rivelato di sentirsi costantemente osservata e minacciata.

Le accuse di stalking

Secondo i documenti della Procura di Milano, Basciano, dopo un breve periodo di detenzione, è stato rilasciato, ma il pubblico ministero Antonio Pansa e l’aggiunto Letizia Mannella hanno presentato un appello per richiedere i domiciliari. Durante la testimonianza, Sophie ha affermato di aver notato due uomini, apparentemente nordafricani, che la seguivano mentre promuoveva un marchio di moda. La giovane donna ha espresso la convinzione che questi uomini fossero stati inviati da Basciano per tenerla sotto controllo, un’accusa che solleva interrogativi sulla sicurezza e sul benessere di Sophie e della loro bambina.

Un passato turbolento

La situazione si complica ulteriormente quando si scopre che Basciano ha un passato di condanne per stalking, risalente a circa 17 anni fa. Questo elemento ha portato i magistrati a considerarlo recidivo, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza di Sophie. Nonostante ciò, la giovane madre ha tentato di dare un’altra possibilità alla loro relazione, spinta dalla promessa di Basciano di intraprendere un percorso di terapia psicologica. Tuttavia, il suo atteggiamento altalenante ha portato Sophie a rendersi conto che la situazione era diventata insostenibile e pericolosa.

Minacce e manipolazione

Un episodio particolarmente allarmante è avvenuto il 31 maggio, quando Basciano avrebbe minacciato il suicidio dopo essere stato lasciato da Sophie. In un tentativo di attirare la sua attenzione, ha simulato un malore, affermando di essere “insanguinato”, ma Sophie, durante una videochiamata, ha scoperto che si trattava solo di ketchup. Questo comportamento manipolativo ha ulteriormente minato la fiducia di Sophie nei confronti del padre di sua figlia, portandola a prendere una decisione definitiva sulla loro relazione.