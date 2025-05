Un annuncio che scatena polemiche

Giulio Fratini, noto imprenditore toscano e ex compagno di Elisabetta Gregoraci, ha recentemente fatto parlare di sé per un annuncio che ha suscitato una tempesta di reazioni sui social. La notizia dell’apertura di un nuovo bar, il Fede Cocktailab, all’interno di un albergo di famiglia ha attirato l’attenzione, ma non solo per il suo concept innovativo. Infatti, il commento di Elisabetta, che ha semplicemente scritto “Sandro” accompagnato da un cuore, ha innescato una serie di insulti e polemiche tra i fan delle due donne coinvolte, Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci.

Un appello al rispetto

Fratini, solitamente riservato riguardo alla sua vita privata, ha deciso di intervenire pubblicamente per chiedere un comportamento più rispettoso nei confronti delle donne che lo circondano. “Esprimetevi senza offendere né Antonella né Elisabetta”, ha scritto in un post su Instagram, sottolineando l’importanza di mantenere un dialogo civile. La sua richiesta è un chiaro invito a riflettere su come le parole possano avere un impatto profondo sulle persone, specialmente quando si tratta di figure pubbliche.

Il significato di Fede Cocktailab

Il Fede Cocktailab non è solo un bar, ma un tributo a una donna visionaria, Fede Annunziata Wittum Balestri, che ha sfidato le convenzioni del suo tempo. Fratini ha raccontato come l’idea di questo locale sia nata da ricordi d’infanzia, quando suo padre gli annunciò l’acquisto dell’Hotel Balestri. Con un mix di tradizione e innovazione, il locale si propone di diventare un punto di riferimento per gli amanti dei cocktail e della buona cucina, unendo la passione per l’ospitalità con un forte legame alle radici familiari.

Le reazioni del pubblico

Nonostante l’appello di Fratini, le polemiche non sembrano placarsi. I fan di Antonella Fiordelisi hanno criticato la presenza di Elisabetta nei