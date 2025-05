Un evento da ricordare

Il 18 maggio è una data da segnare sul calendario per la famiglia Gregoraci. La showgirl Elisabetta Gregoraci, 45 anni, ha volato a Roma insieme al figlio Nathan Falco, 15 anni, per partecipare alla Prima Comunione della nipotina Ginevra. La piccola, secondogenita della sorella Marzia, ha celebrato questo importante rito religioso con una cerimonia che ha unito parenti e amici in un’atmosfera di gioia e festa.

Eleganza e affetto

Elisabetta ha scelto un look total white, indossando un elegante completo pantalone con giacca ricamata, che ha catturato l’attenzione di tutti. La showgirl ha condiviso sui social un post affettuoso per la nipotina, scrivendo: “Piccola Ginny, oggi hai fatto il tuo primo passo speciale. Un giorno da ricordare”. Le immagini pubblicate mostrano momenti dolci della cerimonia, con Elisabetta che si diverte insieme al suo ragazzo e al resto della famiglia.

Una giornata di festa

Dopo la cerimonia in chiesa, la famiglia si è trasferita in un ristorante per un pranzo conviviale. Il menù, a base di pesce, ha deliziato gli ospiti, mentre la torta, una Naked Cake, ha aggiunto un tocco di dolcezza alla giornata. Ginevra, dopo aver tolto il saio, ha indossato un romantico vestitino bianco, raggiante e felice di festeggiare con i suoi cari. La mamma Marzia, orgogliosa, ha sfoggiato un abito elegante con giacca a bolero giallo pastello, mentre il nonno Mario ha assistito con orgoglio a questo momento speciale per la sua famiglia.

La giornata si è conclusa con la distribuzione delle bomboniere, un gesto affettuoso per ringraziare gli ospiti della loro presenza. La celebrazione della Prima Comunione di Ginevra non è stata solo un rito religioso, ma un vero e proprio momento di unione familiare, ricco di emozioni e ricordi indimenticabili.