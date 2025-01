Kiefer Sherwood e Ariela: amore e stile nel mondo dell’hockey

Un arrivo elegante al Rogers Place

Il mondo dello sport non è solo fatto di prestazioni sul campo, ma anche di stile e personalità. Kiefer Sherwood, attaccante dei Vancouver Canucks, ha dimostrato di avere un occhio attento per la moda, indossando un elegante completo nero durante la sua apparizione al Rogers Place per la partita contro gli Edmonton Oilers. La sua scelta di abbigliamento, che includeva un soprabito sopra una camicia nera e pantaloni a quadri, ha catturato l’attenzione dei fan e dei media.

La sua fidanzata, Ariela Sherwood, ha commentato con un tocco di ironia il look del suo compagno, evidenziando la sua acconciatura. Questo scambio di battute tra i due non solo mostra la loro affinità, ma anche come la moda possa essere un modo per esprimere la propria personalità, anche in un contesto sportivo.

Un amore che cresce

Kiefer e Ariela hanno annunciato il loro fidanzamento nell’agosto 2024, durante una romantica vacanza alle Isole Turks e Caicos. La proposta, avvenuta sulla spiaggia del resort Amanyara, ha segnato un momento speciale nella loro relazione. Questo passo importante è arrivato dopo che Kiefer aveva firmato un contratto di due anni del valore di 3 milioni di dollari con i Vancouver Canucks, un traguardo che ha reso il momento ancora più dolce.

La coppia ha condiviso la gioia del fidanzamento anche sui social media, dove i fan hanno potuto congratularsi con loro. La data del matrimonio è fissata per il , un evento che promette di essere memorabile. Ariela ha già iniziato a condividere foto dei preparativi, mostrando il loro amore e la loro felicità in ogni scatto.

Preparativi e passione per lo sport

Ariela non è solo una futura sposa, ma anche una grande appassionata di hockey. Spesso la si può vedere sugli spalti durante le partite dei Vancouver Canucks, dove condivide aggiornamenti in tempo reale sulle sue storie di Instagram. Questo legame con il mondo dello sport non fa che rafforzare la loro connessione, rendendo la loro storia d’amore ancora più affascinante.

Recentemente, Ariela ha intrapreso la ricerca del suo abito da sposa, visitando boutique rinomate a New York, come Kleinfeld Bridal. Le foto condivise mostrano la sua eccitazione e il suo entusiasmo, mentre esplora diverse opzioni per il grande giorno. Ogni dettaglio, dalla scelta dell’abito alla pianificazione del matrimonio, è un riflesso del loro amore e della loro personalità.