Jon Bon Jovi e Bryan Adams hanno dovuto rinunciare ai loro ultimi due eventi in programma perché risultati entrambi positivi al Coronavirus.

Jon Bon Jovi e Bryan Adams positivi al Covid

In due contesti completamente diversi Jon Bon Jovi e Bryan Adams sono risultati positivi al Covid.

Jon Bon Jovi ha quindi dovuto rinunciare ad esibirsi a Miami, dove nei giorni scorsi avrebbe dovuto tenersi un suo live acustico, mentre Bryan Adams ha dovuto rinunciare all’esibizione prevista per la Rock and Roll Hall of Fame. Entrambi gli artisti hanno fatto sapere di aver manifestato solo sintomi lievi del virus visto che entrambi sono stati vaccinati. La notizia ovviamente ha dato del dispiacere ai loro fan che aspettavano di vederli nel corso dei loro eventi in programma.

Jon Bon Jovi e Bryan Adams: le condizioni

I due sono risultati positivi ai tamponi fatti in vista degli eventi pubblici a cui avrebbero dovuto esibirsi. Fortunatamente i loro sintomi non sarebbero gravi e quindi, dopo un periodo d’isolamento, potranno tornare sul palcoscenico. I fan ovviamente sono in trepidante attesa di ricevere loro aggiornamenti.

Jon Bon Jovi e le altre star positive al Covid

Sono state moltissime le star risultate positive al Coronavirus nel corso del 2020 e del 2021.

Alcuni artisti hanno ovviamente dovuto rinunciare ad esibirsi pubblicamente a causa della loro positività al virus, e per oltre un anno manifestazioni ed eventi pubblici sono stati annullati per cercare di limitare il più possibile la crescita dei contagi. Tra gli artisti che di recente hanno confessato di aver avuto il Covid vi è anche Tiziano Ferro, che ha confessato di aver perso il senso del gusto e dell’olfatto per diverse settimane prima di potersi dire finalmente guarito dal Coronavirus. Come lui anche moltissimi altri volti italiani e oltreoceano hanno svelato pubblicamente di aver avuto il Coronavirus.