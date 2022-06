Joker, il film del 2019 diretto da Todd Philips e basato sull’omonimo personaggio dei fumetti CD Comics, ritornerà al cinema con la seconda parte, Joker 2.

Il primo film si è aggiudicato il Leone d’oro alla 76sima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, più due Golden Globe e due Premi Oscar.

Joker, interpretato dall’incredibile Joaquin Phoenix, è pronto a tornare sugli schermi, ma con delle novità assolute.

La new entry sarà Harley Queen

Se nel film del 2019 tutto ruotava attorno al controverso (e assai discusso) personaggio di Joker, il secondo capitolo della pellicola dal successo mondiale vedrà l’ingresso di Harley Queen, la psichiatra del manicomio di Arkham manipolata e conquistata da Joker, che divvìerrà molto presto la spalla del protagonista.

La presenza di Miss Queen in Joker 2 è emersa – e successivamente confermata – dal regista Philips, il quale avrebbe pubblicato su Instagram un post in cui si vedeva la copertina della sceneggiatura con scritto Joker – Folie à Deux (Follie per due), riferito a un caso di disturbo psicotico condiviso caratterizzato dal trasferimento di un quadro delirante da un paziente a un altro legato al primo da una stretta relazione. Chi dunque, se non Harley, può appartenere a tale descrizione?

Inoltre, sono già state confermate alcune voci che assocerebbero la new entry Harley Queen al volto della sola, unica e inimitabile Lady Gaga.

La notizia della presenza della cantante di fama mondiale Gaga nel sequel di Joker è stata riportata, per la prima volta, dall’Hollywood Reporter. La regina del pop, che ha già lavorato con Philips per il film di successo mondiale A star is born, sarà a fianco di Joaquin Phoenix e sicuramente ne vedremo delle belle.

Joker 2 sarà un musical? Le prime indiscrezioni

Se si nomina Lady Gaga non possiamo fare altro che pensare a due elementi correlati: la voce e la musica.

E vi chiederete, che cosa c’entra la musica con Joker 2?

Secondo alcune fonti non confermate, pare che il sequel di Joker potrebbe trasformarsi in un musical e avremo modo, molto probabilmente, di ascoltare la voce della new entry Harley Queen (e non solo).

Pare che Miss Gaga abbia cominciato a trattare con Warner Bros sia per i dettagli del suo nuovo presunto ruolo, sia per la struttura della pellicola in sé.

E Joaquin Phoenix? Lo vedremo cantare e ballare? Non sono uscite informazioni più dettagliate a riguardo, ma sicuramente, dato il suo passato come Johnny Cash in Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, probabilmente il risultato sarebbe assai positivo.

Joker 2 musical: la predizione

Finchè non lo vedremo sugli schermi sarà strano pensare a Joker 2 in versione musical; in realtà, però, un Joker in versione musical era stato pensato e predetto qualche anno fa.

BossLogic, celebre artista social, subito dopo l’uscita del primo Joker nel 2019, pubblicò su Twitter un fan-poster che immaginava un Joker 2 in chiave musical, con Harley Queen proprio come protagonista.

L’immagine in questione riprende la locandina del celebre film La La Land, ma rivisitata in chiave Joker: l’ambientazione è Gotham City e si vedono al centro i due villain con la scritta, sopra di loro, Ha Ha Land.

Alla notizia di Lady Gaga nei panni di Harley Queen, BossLogic ha subito pensato di realizzare un nuovo fan-poster ispirato alla Jinx di Arcane che ritrae Gaga in versione Queen.

Ora non ci resta che attendere l’uscita di Joker 2 – Folie à Deux della quale, a quanto pare, non si hanno ancora notizie certe.