Un nuovo inizio negli Stati Uniti

Jacqueline Luna Di Giacomo, a pochi passi dalla nascita del suo primo figlio, si prepara a vivere una nuova avventura. Trasferitasi a Los Angeles con il compagno Ultimo, la giovane mamma ha deciso di regalare al suo bambino un futuro ricco di opportunità. A soli 24 anni, Jacqueline affronta la maternità con un mix di entusiasmo e responsabilità, consapevole delle sfide che la attendono.

Una gravidanza serena e consapevole

La gravidanza di Jacqueline è stata caratterizzata da una serenità inaspettata. “Non ho avuto disturbi e mi sento fortunata”, ha dichiarato in un’intervista. La giovane donna, cresciuta in un ambiente bilingue, desidera trasmettere al suo bambino valori fondamentali come il rispetto e la parità di genere. “Voglio che impari a rispettare le donne”, ha affermato, sottolineando l’importanza di educare le nuove generazioni a una cultura di inclusione e rispetto.

Il supporto della famiglia e le sfide della maternità

Il trasferimento negli Stati Uniti non è stato solo un cambiamento geografico, ma anche un passo verso una nuova vita familiare. Con il supporto della madre di Ultimo, Anna Sanseverino, Jacqueline si sente pronta ad affrontare le sfide della maternità. “Tutti mi dicono che il mestiere di genitore è il più difficile del mondo, ma farò del mio meglio”, ha dichiarato con determinazione. La giovane mamma ha anche intenzione di scrivere un diario per il suo bambino, un modo per condividere con lui le emozioni e le aspettative di questo periodo speciale.