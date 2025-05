Il fascino del casual estivo

L’estate è alle porte e con essa la voglia di rinnovare il guardaroba. Alessia Marcuzzi, icona di stile e conduttrice di successo, ha già delineato la sua visione per la stagione estiva 2025. La sua proposta? Un look che combina comfort e sensualità, perfetto per le serate estive. La Marcuzzi sa bene che un outfit non deve essere eccessivamente elaborato per colpire, e il suo approccio minimalista è un esempio da seguire. Con una mise che riesce a catturare l’attenzione senza sforzi, la showgirl romana ci invita a riflettere su come possiamo reinterpretare il nostro stile personale.

Un mix di stili e tendenze

Alessia ha dichiarato di amare mescolare il sexy con l’oversize, una combinazione che riesce a creare un equilibrio perfetto tra femminilità e comfort. Nel suo ultimo look, ha scelto un paio di jeans relaxed fit abbinati a un bustier bianco in pizzo, un capo che richiama lo stile degli anni Ottanta, noto come underwear as outerwear. Questa tendenza, che ha visto la lingerie diventare parte integrante dell’outfit quotidiano, è stata sdoganata da icone come Madonna e continua a influenzare le scelte di moda contemporanee. La Marcuzzi, con il suo corpetto lavorato e i pantaloni a vita alta, riesce a bilanciare sensualità e sobrietà, dimostrando che è possibile essere audaci senza esagerare.

Dettagli che fanno la differenza

Ogni look di Alessia è curato nei minimi dettagli. A completare il suo outfit estivo, tre bangles dorati e un anello abbinato, che aggiungono un tocco di luce e raffinatezza. La scelta di accessori semplici ma eleganti è fondamentale per elevare un look casual a qualcosa di speciale. Inoltre, la conduttrice ha già indossato il bustier in contesti diversi, dimostrando la versatilità del capo. Questo approccio al fashion, che combina elementi di diverse epoche e stili, è ciò che rende il suo guardaroba così affascinante e degno di nota. La capacità di reinventarsi e di adattare i propri outfit a diverse occasioni è un segreto di stile che molte donne possono trarre ispirazione.