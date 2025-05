Un divorzio che ha fatto scalpore

Il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie è stato uno degli eventi più chiacchierati degli ultimi anni nel mondo dello spettacolo. Dopo otto anni di battaglie legali, i due attori hanno finalmente raggiunto un accordo, ma il percorso è stato costellato di tensioni e rivelazioni scioccanti. La loro storia d’amore, iniziata sul set di un film nel 2005, ha catturato l’attenzione del pubblico, ma la fine della loro relazione ha sollevato interrogativi e curiosità.

Le parole di Brad Pitt

In un’intervista recente con GQ, Brad Pitt ha parlato della sua esperienza con il divorzio, descrivendo la situazione come un capitolo chiuso, ma non senza dolore. “Non credo sia stata una cosa così importante”, ha dichiarato, sottolineando che si è trattato di un semplice compimento legale. Tuttavia, le sue parole rivelano un certo fastidio per l’attenzione mediatica che ha sempre circondato la sua vita privata. “È da trent’anni che è così”, ha aggiunto, evidenziando come questa esposizione sia stata una costante nella sua esistenza.

Le conseguenze familiari

Il divorzio ha avuto ripercussioni significative sulla famiglia. Brad Pitt ha espresso il suo desiderio di riavvicinarsi ai figli, ma la situazione è complessa. I rapporti con i suoi sette figli sono stati compromessi, e il primogenito Maddox ha persino testimoniato contro di lui in tribunale. Fonti vicine all’attore hanno rivelato che Pitt sente profondamente la mancanza dei suoi ragazzi, soprattutto durante le festività. La frattura familiare è un tema ricorrente, con alcuni figli che hanno scelto di allontanarsi completamente da lui, tanto da cancellare il suo cognome.

Un amore che ha fatto sognare

La storia d’amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie ha sempre affascinato il pubblico. Dalla loro unione, sono nati sei figli, e il matrimonio celebrato in Francia è stato descritto come un momento romantico e indimenticabile. Tuttavia, la loro relazione è stata segnata da alti e bassi, culminando in una separazione che ha lasciato il segno nel cuore di molti fan. La scelta di Angelina di chiedere il divorzio nel 2016, dopo un episodio di violenza domestica, ha scosso l’opinione pubblica e ha portato a una battaglia legale che ha tenuto banco per anni.