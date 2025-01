Un look solenne per un evento speciale

Per la cerimonia dell’Inauguration Day, Ivanka Trump ha scelto un hair look che ha catturato l’attenzione di tutti. La sua acconciatura, realizzata dalla storica hairstylist Alexa Rodulfo, è un raccolto sofisticato che si adatta perfettamente all’importanza dell’evento. Con un tocco glam, Ivanka ha optato per un elegante bun voluminoso, posizionato con cura sulla parte destra della nuca, che mette in risalto il suo viso e il suo outfit.

Colori e dettagli che fanno la differenza

La chioma di Ivanka, illuminata da una tonalità di biondo baby blonde, presenta variegature strategiche che aggiungono profondità e movimento. Le ciocche più chiare incorniciano il viso, mentre le radici cenere creano un contrasto elegante. Questo hairstyle non solo esalta la sua bellezza, ma riflette anche le tendenze attuali nel mondo della moda e della bellezza. La scelta di un cappello coordinato, posizionato con raffinatezza, completa il look, rendendolo ancora più sofisticato e chic.

Un outfit che parla di classe e raffinatezza

Ivanka ha indossato un tailleur da cerimonia verde bosco firmato Dior, un abito che incarna la sobrietà e l’eleganza. Questo look, rigoroso e senza tempo, è perfetto per un evento di tale importanza. La scelta di un abito couture da giorno, abbinato a un hairstyle impeccabile, dimostra la sua attenzione ai dettagli e la sua capacità di mescolare tradizione e modernità. Per la serata, Ivanka ha optato per un abito lungo di Givenchy, ispirato a Audrey Hepburn, che ha ulteriormente elevato il suo status di icona di stile.

Un legame speciale con la sua hairstylist

Il successo del look di Ivanka non sarebbe stato possibile senza il lavoro della sua inseparabile parrucchiera e truccatrice, Alexa Rodulfo. Da oltre 20 anni, Alexa si prende cura dell’immagine di Ivanka, creando acconciature che riflettono la sua personalità e il suo stile unico. Recentemente, Ivanka ha condiviso un messaggio affettuoso per Alexa, sottolineando l’importanza della loro collaborazione e il legame che le unisce. Questo rapporto di fiducia e professionalità è evidente in ogni evento, dove Ivanka riesce sempre a brillare.