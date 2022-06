Giovedì 16 giugno 2022 andrà in onda su Rai2 alle ore 21:20 il film Io sono Tempesta.

La pellicola, diretta da Daniele Luchetti, è uscita nel 2018 e ha riscosso un grandissimo successo. Tra i protagonisti, Marco Giallini, Elio Germano ed Eleonora Danco.

Per coloro che vogliono vederlo online: è possibile. Il film, infatti, è disponibile su RaiPlay e su Prime Video.

La trama di Io sono Tempesta

Il protagonista del film è Numa Tempesta (interpretato da Marco Giallini), ricco uomo d’affari romano che gestisce una grandissima quantità di denaro e sta chiudendo un accordo molto importante per la costruzione di una nuova metropoli nel Kazakistan. Per Tempesta i soldi sono il perno attorno al quale vivere; si parla di cifre come un miliardo e mezzo di euro e di regole scardinate, lusso estremo e azioni losche degne di un vero professionista.

Tuttavia, la sua grande maestria nel gestire affari da sei zeri e la sua propensione a evadere le tasse, arriva a galla del fisco.

La legge, infatti, gli presenta il conto e a causa di una veccia condanna per evasione fiscale sarà costretto a scontare un anno di pena ai servizi sociali all’interno di un centro di accoglienza che fornisce assistenza primaria ai senzatetto.

Così, da un giorno all’altro, Numa Tempesta da primo tra i primi, dovrà aiutare i cosiddetti ultimi, coloro che non hanno assolutamente nulla e vivono, per motivi diversi (e talvolta disperati) di sola e unica umiltà e povertà.

Per Tempesta non sarà facile ambientarsi alla nuova situazione; i membri del centro lo guarderanno con occhi giudicanti proprio a causa del suo elevato status sociale e gli renderanno abbastanza ostico l’inserimento in questa “nuova vita”.

L’unico rapporto che comincerà a stringere nel corso del film sarà quello con Bruno (interpretato da Elio Germano), un giovane padre che dopo il divorzio dalla moglie e un conseguente tracollo economico vive nel centro con il figlio. Tempesta, colpito dalla storia di Bruno e del figlio, comincerà a prendere in simpatia i due personaggi, forse anche a causa della forte similitudine che scorre tra loro e quello che era il suo rapporto con il padre: conflittuale, complesso, altalenante.

Ad ogni modo, con il passare dei giorni, il rapporto tra Numa e Bruno si solidifica e pare che sia la giusta occasione per entrambi di rinascere, uno in un senso, l’altro in un altro. Amicizia e affetti sono i valori che cominciano a prevalere e, con essi, la consapevolezza che forse i soldi, non sono poi sempre tutto.

Forse.

Sì, perché Numa Tempesta, non riesce (pare) ad abbandonare la sua identità e la sua voglia di affari legati al denaro. Ci saranno momenti di tensione anche con Angela, la titolare della cooperativa incaricata dal tribunale di sorvegliare Tempesta durante il suo anno di servizio. La donna, infatti, passerà dal confidarsi con l’uomo come non le capitava da tempo, al doverlo denunciare e mandarlo dritto in carcere.

Anche Bruno e il figlio continueranno a essere presenti e tra loro e Tempesta pare ci sarà sempre un filo di affetto reciproco che li legherà.

Tra peripezie, inganni e sotterfugi, alla fine, chi potrà considerarsi buono e chi, invece, cattivo?

Il cast di Io sono Tempesta

Gli attori e le attrici della pellicola di Daniele Luchetti sono numerosissimi/e e fanno parte dei grandi nomi del cinema italiano.

Tra tutti, il protagonista del film, Numa Tempesta, interpretato dall’attore romano Marco Giallini. A seguirlo Elio Germano, nelle vesti del senzatetto Bruno e Francesco Gheghi (Nicola).

Tra i volti femminili sicuramente spicca quello di Eleonora Danco nei panni di Angela, la titolare della cooperativa.

Si contano i nomi di Marcello Fonte, Luciano Curreli, Carlo Bigini, Jo Sung, Elena Burika, Franco Boccuccia, Paola De Grava, Federica Santoro, Pamela Brown, Luciano Curreli, Jean Paul Buana, Stayko Yonkinsky, Mimmo Epifani, Simonetta Columbu, Klea Marku, Sara Deghdak.