Elio Germano è il primo attore italiano a vincere la Palma d’Oro a Cannes nel 2010, secondo solo a Marcello Mastroianni. Pluripremiato, è famoso al grande pubblico per aver interpretato Giacomo Leopardi ne Il giovane Favoloso. Ma non solo, è stato protagonista di alcune tra le serie televisive più seguite di sempre, come Un medico in famiglia 2.

Nella vita privata è riservatissimo, non ha social e non partecipa a eventi, si dedica solo alla fidanzata Valeria. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vita lavorativa e provata del giovane artista!

Elio Germano: chi è e curiosità

Elio Germano è nato il 25 settembre 1980 a Roma, ma i suoi genitori hanno originari molisane. Giovanissimo, a 12 anni, recita il suo primo film da protagonista, si tratta di Ci hai rotto papà di Castellano e Pipolo.

A 19 anni, era già nel cast di Il cielo in una stanza, di Carlo Vanzina e, pochi anni dopo, viene scelto per Concorrenza sleale di Ettore Scola. Seguono una serie di fortunate interpretazioni in pellicole note come Ultimo stadio, Liberi o il famoso Quo vadis, baby?. L’attore, affianca al cinema anche ruoli televisivi diventando un volto noto per il pubblico. Lo vediamo in fiction seguitissime quali Padre Pio, Un medico in famiglia 2, Via Zanardi, 33, Ferrari e Paolo Borsellino.

Il 2007 è un anno importante per Elio, finisce sotto le luci dei riflettori a causa di una scena di nudo integrale, considerata scandalo, nel film Nessuna qualità agli eroi di Paolo Franchi. Nello stesso anno, si aggiudica una serie di premi importanti, il Globo d’oro della Stampa Estera al miglior attore rivelazione e il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento. Sempre nel 2007, grazie alla sua interpretazione in Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti vince il suo primo David di Donatello come miglior attore protagonista. Nel 2010, con lo stesso regista, vince il secondo David di Donatello grazie al film La nostra vita. Il terzo è arrivato nel 2015 con il film più conosciuto di Elio Germano: Il giovane favoloso, dove interpreta un Giacomo Leopardi fuori dal comune.

Vita privata

Elio Germano si tiene ben lontano dal gossip. L’attore è infatti riservatissimo, non possiede profili social (nè instagram, nè facebook e neppure twitter) e non partecipa agli eventi.

Sappiamo che vive in periferia di Roma e che è fidanzato da alcuni anni con Valeria, un’insegnante di sostegno. Con altri colleghi, tra cui Neri Marcorè, ha fondato Artisti 7607, una cooperativa per la tutela dei diritti degli attori. Tra le sue passioni? la politica, che ha ispirato il recente spettacolo teatrale, Segnale d’allarme – La mia battaglia del maggio 2019.