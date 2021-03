I Golden Globe del 2021 hanno visto trionfare Laura Pausini nella categoria dedicata alla “Miglior Canzone”. Il brano che ha ottenuto il prestigioso premio è estratto dal film “La vita davanti a sè” con Sophia Loren ed è intitolato “Io si”. Quali sono il testo e il significato di questo singolo?

“Io si” di Laura Pausini: il significato

La canzone che ha portato Laura Pausini a vincere il suo primo Golden Globe è stata scritta dalla cantante stessa in collaborazione con Niccolò Agliardi e arrangiata musicalmente dalla compositrice americana Diane Warren. La canzone esprime un messaggio di accoglienza e condivisione e Laura lo ha dedicato a “tutti quelli che meritano di essere visti”. La canzone racconta una storia d’amore tra due persone e vuole esprimere la volontà di andare avanti e di continuare a stare insieme nonostante tutte le difficoltà che la vita ci può porre davanti.

La canzone è nata in lingua inglese ma Laura Pausini, che si è detta in estrema sintonia con il singolo, ha chiesto di poterlo cantare in italiano anziché in inglese. Così dal progetto di “Seen” si è passato a “Io si”.

“Io si” di Laura Pausini: il testo

Quando tu finisci le parole

Sto qui

Sto qui

Forse a te ne servono due sole

Sto qui

Sto qui

Quando impari a sopravvivere

E accetti l’impossibile

Nessuno ci crede, io sì

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi

Se mi vuoi sono qui

Nessuno ti sente, ma io sì

Quando tu non sai più dove andare

Sto qui

Sto qui

Scappi via o alzi le barriere

Sto qui

Sto qui

Quando essere invisibile

È peggio che non vivere

Nessuno ti vede

Io sì

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi, se mi vuoi

Sono qui

Nessuno ti vede, ma io sì

Chi si ama lo sa

Serve incanto e realtà

A volte basta quello che c’è

La vita davanti a sé

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi

Se mi vuoi

Sono qui

Nessuno ti vede, io sì

Nessuno ci crede, ma io sì