Unghie fragili: rimedi per renderle più forti

Gli oli, gli smalti rinforzanti, ma anche le creme per cuticole aiutano a migliorare le unghie fragili in modo che siano più sane e forti.

Le mani sono un importante biglietto da visita e presentarsi con delle unghie che sono spezzate o non curate sicuramente è antiestetico. Per trattare le unghie fragili, è bene capire le cause e quali sono le soluzioni maggiormente indicate per proteggerle.

Unghie fragili

Non sempre è possibile mostrare delle unghie che siano belle e impeccabili, anzi il più delle volte appaiono fragili, deboli con il rischio di sfaldarsi molto presto. È il problema delle unghie fragili che sicuramente sono anche antiestetiche, quindi non presentabili nelle varie occasioni.

Alcuni fattori e motivi possono essere la ragione per cui le unghie non appaiono belle e forti. Spesso sono fragili, tendenti a spezzarsi facilmente. Una delle cause è dovuta sicuramente a una alimentazione non adatta e quindi priva di determinati nutrienti come le vitamine, i sali minerali e le proteine che possono far bene alle unghie.

Oltre all’alimentazione, possono anche portare a unghie fragili l’uso di detergenti e solventi che solitamente si usano nelle faccende domestiche e che possono causare un indebolimento dell’unghia. I trattamenti estetici particolarmente aggressivi come smalti o gel, insieme anche a una poca igiene delle unghie, sicuramente non aiutano.

Svolgere un lavoro che comporta l’uso della tastiera del computer può essere dannoso per la fragilità delle unghie che tendono a rovinarsi e quindi a spezzarsi facilmente molto più del normale e del dovuto.

Unghie fragili: cosa fare

Considerando che le unghie fragili possono sfaldarsi o rompersi per una serie di motivi legati anche all’alimentazione, forse conviene partire proprio da questo punto. Risulta importante inserire all’interno del proprio stile di vita dei cibi ricchi di vitamine e sali minerali che possono rinforzarle.

La frutta, la verdura, i latticini, ma anche il pesce sono ottimi metodi per dare forza e robustezza alle proprie unghie. Nel momento in cui si fanno le pulizie, forse sarebbe meglio usare i guanti o comunque dei prodotti che abbiano degli elementi naturali al loro interno per evitare di rovinarle.

In seguito, si passa a un vero e proprio trattamento che coinvolge le unghie fragili. La pulizia, la limatura e il taglio sono passaggi che non possono mancare nella cura delle unghie. Gli strumenti adatti come gli oli e creme idratanti, insieme a trattamenti a base di calcio, le rendono più sane e belle.

Si consiglia poi di avere una cura anche per le mani, lavandole spesso. Molto utile l’uso di una crema per le cuticole e del bastoncino di ciliegia che aiuta a prevenire questo inestetismo e ottenere così unghie che siano forti e robuste.

Unghie fragili: Amazon

1)Bionike Onails S43

Una soluzione rinforzante per le unghie che tendono a spezzarsi, sfaldarsi e rovinarsi. Un trattamento che si compone di elementi quali zinco, creatina e magnesio che hanno il potere di rinforzare le unghie e di proteggerle. Si consiglia di applicarla dalle 3 alle 4 volte al giorno sia sulle unghie delle mani che dei piedi.

2)Poderm unghie che si spezzano

Un olio e siero, quindi due prodotti in uno a base di piante che hanno il potere di levigare, rinforzare e proteggere le unghie. A base di componenti attivi che rendono l’unghia molto forte e bella, oltre che sana.

3)Vitabay smalto rinforzante unghie

Uno smalto che ha proprietà rinforzanti a base di cheratina e calcio indicato per le unghie fragili e danneggiate. Ottimo anche per le cuticole. Da applicare almeno una volta al giorno per 6-8 settimane. Mantiene le unghie elastiche e solide, grazie a componenti adeguati.

Per prendersi cura delle unghie fragili che si spezzano, il trattamento a base di cheratina aiuta a dar loro i giusti nutrienti per irrobustirle.