Incastrati 2: quando esce la serie Netflix?

La seconda stagione di Incastrati, con Ficarra e Picone, sta per arrivare su Netflix. Scopriamo insieme la data ufficiale dell’uscita di questo nuovo capitolo della divertente serie tv.

Incastrati 2: quando esce

La serie tv Incastrati, con Ficarra e Picone, ha ottenuto un grande successo, grazie anche al grande talento e alla grande simpatia dei due attori comici.

La seconda stagione è particolarmente attesa dai fan e ormai manca davvero poco per poter vedere come andranno avanti le avventure dei due protagonisti. La data di uscita ufficiale della seconda stagione di Incastrati è giovedì 2 marzo. La serie tv sarà composta da sei episodi della durata di circa 25 minuti ciascuno. In questa serie tv Salvatore Ficarra e Valentino Picone hanno lavorato come attori, sceneggiatori e registi. La data ufficiale di uscita del secondo capitolo è stata annunciata proprio sul loro profilo Instagram, con una storia.

Sul poster della serie hanno riportato la didascalia “Dal 2 marzo i problemi si moltiplicheranno”, usando la loro solita ironia per dare ai fan questo annuncio importante e soprattutto tanto atteso. La seconda stagione sarà l’ultima per Incastrati, per cui la storia andrà a concludersi definitivamente. Lo hanno dichiarato gli stessi comici in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Il finale svelerà quello che era il progetto iniziale” hanno dichiarato i due attori, spiegando l’obiettivo della chiusura in questa seconda stagione.

Non hanno intenzione di proseguire ulteriormente con il progetto.

Incastrati 2: Ficarra e Picone nel mondo delle serie tv

Il debutto di Ficarra e Picone nel mondo delle serie tv è arrivato proprio con questa serie, che hanno deciso di intitolare Incastrati. Nel corso della nuova stagione, la seconda ed ultima, le avventure dei due protagonisti continueranno e si concluderanno. Si tratta di una serie davvero molto attesa da parte dei fan, che si sono appassionati alle loro divertenti avventure nel corso della prima stagione. Salvo e Valentino, rispettivamente Ficarra e Picone, riprendono la narrazione esattamente dal punto in cui avevano lasciato il loro pubblico nel finale della prima stagione. “Per noi la serialità è stato un modo per affrontare un’altra maniera di stare in scena” ha spiegato Salvatore Ficarra, parlando del loro ingresso ufficiale nel mondo delle serie tv. “Avere la possibilità di giocare con un tempo più lungo e mandare avanti i personaggi in una nuova forma. È stata una possibilità che volevamo sperimentare e che Netflix ci ha dato e un’occasione che abbiamo colto” ha aggiunto il comico. Per il duo comico è stato davvero molto divertente lavorare a questo progetto e scegliere di fare una nuova esperienza, diversa dalle precedenti, che in questo momento è davvero molto amata. Lo ha spiegato lo stesso Picone, che ha dato ragione al suo collega, spiegando che per loro questa serie tv è stata un’occasione importante per fare qualcosa di nuovo, per mettersi in gioco e per esplorare un mondo diverso da quelli già esplorati con i loro film e con il loro modo di fare televisione. L’appuntamento con la seconda stagione di Incastrati è previsto giovedì 2 marzo su Netflix.