Il fascino del cinnamon girl make-up

Negli ultimi mesi, i social media sono stati invasi da un nuovo trend beauty che ha catturato l’attenzione di molte appassionate di make-up: il cinnamon girl make-up. Ispirato ai dolci tipici dell’inverno, come i cinnamon rolls, questo look si caratterizza per l’uso di tonalità calde e avvolgenti, perfette per la stagione fredda. Hailey Bieber, icona di stile e bellezza, ha dato il via a questa tendenza, che promette di diventare un must-have per tutte le donne che vogliono sentirsi belle e a proprio agio durante i mesi più freddi dell’anno.

Come ricreare il look

Replicare il cinnamon girl make-up è più semplice di quanto si possa pensare. Inizia con una base di trucco che rispecchi le tue preferenze personali, assicurandoti che la pelle appaia fresca e luminosa. Il primo passo fondamentale è scegliere l’ombretto giusto: per un look più intenso, opta per uno smokey eye nei toni della terra, mentre se desideri un effetto più naturale, un ombretto chiaro sfumato nella piega palpebrale farà al caso tuo. Non dimenticare di applicare il mascara: il nero per un effetto drammatico o il marrone per un finish più delicato.

Dettagli che fanno la differenza

Per quanto riguarda gli zigomi, abbandona i toni del rosa e scegli sfumature di bordeaux, che possono variare da quelle più leggere a quelle più intense. I prodotti in crema sono particolarmente indicati per ottenere un effetto luminoso e naturale. Passando alle labbra, il colore cannella è un must: Hailey Bieber utilizza spesso una tecnica di overlining per accentuare il volume delle labbra, completando il look con gloss super pigmentati per un effetto irresistibile. Infine, le lentiggini, che possono essere opzionali, sono ormai considerate una tendenza fissa e aggiungono un tocco di freschezza al make-up.