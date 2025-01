Il fascino delle acconciature retrò

Il 2025 si preannuncia come l’anno delle acconciature retrò, un trend che riporta alla mente le iconiche chiome delle dive degli anni ’60. Le celebrazioni ai Golden Globe hanno messo in luce questa tendenza, con star che sfoggiano look ispirati a figure leggendarie come Brigitte Bardot e Twiggy. Le acconciature di questo periodo non sono solo un omaggio al passato, ma un vero e proprio ritorno alla ribalta di stili che hanno segnato la storia della moda.

Volumi e dettagli che catturano l’attenzione

Le chiome del 2025 si caratterizzano per volumi straordinari e dettagli audaci. Che si tratti di raccolti, semi raccolti o capelli sciolti, l’importante è che i capelli si elevino, creando un effetto di grande impatto. Maxi cotonature, ciocche texturizzate e frange bombate sono solo alcune delle caratteristiche che definiscono queste acconciature. Per completare il look, il trucco si ispira anch’esso agli anni ’60, con ciglia lunghe e sopracciglia ben curate, mentre il rossetto nude aggiunge un tocco di eleganza.

Le celebrità abbracciano il trend

Le star di oggi non possono resistere al richiamo delle acconciature retrò. Suki Waterhouse, Elle Fanning, e Lana Del Rey sono solo alcune delle celebrità che hanno già adottato questo stile. Lana, in particolare, è nota per il suo cat-eye audace, che ricorda le icone del passato come Sofia Loren. Anche il pixie cut, reso famoso da Twiggy, sta vivendo una rinascita, con attrici come Emma Stone e Renée Zellweger che lo sfoggiano con grande stile. Queste pettinature non solo esprimono personalità, ma sono anche perfette per chi desidera un cambiamento radicale nel proprio look.