Un luogo intriso di storia e mistero

Il Castello della Rotta, situato a pochi chilometri da Moncalieri, è un affascinante esempio di come la storia possa intrecciarsi con il mistero. Costruito nel IV secolo, questo maniero ha visto secoli di eventi tragici e leggende spettrali che continuano a catturare l’immaginazione di visitatori e studiosi. La sua fama di castello infestato d’Italia è alimentata da storie di amori proibiti, vendette e presenze inquietanti che si dice popolino le sue stanze e i suoi corridoi.

Leggende di amori perduti e vendette

Tra le storie più celebri c’è quella di un cavaliere templare, il cui amore per una giovane dama si trasformò in tragedia. Scoperto dal marito geloso, la giovane fu rinchiusa in una torre e, secondo la leggenda, gettata nel vuoto. Il cavaliere, devastato, partì per le crociate, dove trovò la morte. Oggi, si dice che il suo spirito vaghi nel castello, cercando una pace mai raggiunta. Altre storie parlano di un frate murato vivo per una colpa d’amore e di un bambino che, in un tragico incidente, ha lasciato un’eco di risate e passi nei corridoi del maniero.

Un castello non visitabile ma sempre affascinante

Nonostante il Castello della Rotta sia attualmente di proprietà privata e non visitabile, la sua aura misteriosa continua ad attrarre curiosi e appassionati di storie spettrali. Ogni anno, la notte tra il 12 e il 13 giugno, si racconta di una processione di frati incappucciati che attraversa il viale principale del castello, un rituale che sembra ripetersi da secoli. I testimoni giurano di aver visto queste figure misteriose, aggiungendo un ulteriore strato di inquietudine alla già ricca storia del castello.

Il fascino dell’occulto e delle leggende

Il Castello della Rotta non è solo un luogo di storia, ma anche un simbolo del fascino dell’occulto. Le leggende che lo circondano parlano di battaglie, di cavalieri in armi e di figure eteree che continuano a vagare tra le sue mura. Ogni angolo del castello sembra raccontare una storia, un eco di un passato sanguinoso che non è mai stato dimenticato. La figura della dama bionda, che si dice si aggiri nei dintorni, è solo una delle tante apparizioni che rendono questo luogo un vero e proprio tesoro di misteri da scoprire.