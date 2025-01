Il marrone: un colore di tendenza

Il 2025 si preannuncia come l’anno del Mochaccino, il colore scelto da Pantone per rappresentare la stagione. Questa tonalità calda e avvolgente sta già facendo il suo ingresso trionfale nelle passerelle e nel mondo della bellezza. Il marrone, infatti, è un colore che si distingue per la sua versatilità e la capacità di abbinarsi a una vasta gamma di altre sfumature, rendendolo perfetto per ogni occasione.

Un colore per tutte le carnagioni

Il marrone è un colore che si adatta a tutte le carnagioni, sia fredde che calde. Le sue molteplici sfumature, che spaziano dal caffè al cioccolato, passando per la liquirizia e il caramello, offrono infinite possibilità di personalizzazione. Non esiste una stagione in cui il marrone non possa brillare: è un colore che può essere indossato tutto l’anno, portando un tocco di eleganza e raffinatezza in ogni look.

Il marrone nel make-up

Quando si parla di trucco, il marrone si presta a numerose interpretazioni. Con un ombretto marrone si può creare un smoky eye sofisticato, sfumando il colore sulla palpebra superiore per un effetto drammatico. Per un look più naturale, basta applicarlo sulla rima inferiore delle ciglia. Anche le labbra possono essere valorizzate con tonalità marroni, dai rossetti effetto mat a quelli cremosi e lucidi. La matita labbra in nuance marrone è un trucco efficace per definire il contorno e dare un effetto rimpolpante.

Unghie marroni: un tocco di originalità

Le unghie marroni sono una scelta audace e originale. Che si opti per una forma ovale, squadrata o a stiletto, lo smalto marrone può dare un tocco di freschezza alla manicure. Celebrità come Jennifer Lopez e Rihanna hanno già abbracciato questa tendenza, sfoggiando manicure in tonalità cioccolato e cromate. Un’idea innovativa è quella di utilizzare il marrone nella french manicure, abbinando una lunetta scura a colori più chiari come il rosa o il beige.