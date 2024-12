Il fascino del make-up after party

Con l’avvicinarsi delle festività, il mondo della bellezza si prepara a brillare con nuove tendenze. Il make-up after party, ispirato all’iconica Kate Moss, si propone come il look ideale per le feste di Natale e Capodanno 2024. Questo stile, che gioca sull’effetto ‘struccato’ ma curato, è perfetto per chi desidera esprimere la propria personalità in modo audace e creativo. Simone Belli, noto make-up artist delle celebrità, ci guida attraverso le scelte di trucco che faranno tendenza, sottolineando l’importanza di una skincare meticolosa come base per ogni look.

Un Natale all’insegna della luminosità

Durante l’annuale party natalizio a Roma, Belli ha presentato le sue idee per un trucco che esalta la bellezza naturale. La pelle deve apparire luminosa e sana, senza nascondersi dietro a strati eccessivi di fondotinta. L’effetto ‘no-makeup’ è fondamentale: si tratta di creare un incarnato fresco e naturale, che trasmetta un senso di libertà e autenticità. Per gli occhi, il kajal in tonalità scure come il blu o il vinaccia è un must, mentre per le donne è consigliato aggiungere un ombretto per un tocco più grunge. La chiave è trovare un equilibrio tra eleganza e semplicità, permettendo a ciascuno di esprimere il proprio stile unico.

Capodanno: eccesso e glamour

Quando si tratta di Capodanno, le regole cambiano. Simone Belli suggerisce di osare con il glamour, utilizzando paillettes e dettagli scintillanti. Per gli uomini, un tocco di colore scuro sulle palpebre può fare la differenza, mentre le donne possono divertirsi con accessori glitterati e gioielli sul viso. Le labbra, quest’anno, si presentano in tonalità nude o rosse, a seconda della personalità di chi le indossa. Il rosso, in particolare, rimane un grande classico, perfetto per chi ama farsi notare. La cura di sé è essenziale: ogni look deve essere accompagnato da una pelle ben idratata e curata, per un risultato finale che esprima sicurezza e stile.