L’Isola dei Famosi 2023 sta facendo il suo corso e lunedì 24 aprile 2023 è andata in onda la seconda puntata, dopo il grande esordio del 17 aprile. Ilary Blasi, Enrico Papi, Vladimir Luxuria e tutti i concorrenti assieme ad Alvin, hanno vissuto le emozioni del reality in diretta tv e tra un colpo di scena e l’altro c’è stato il primo eliminato dell’edizione e i nuovi nominati.

Chi sono i nominati de L’Isola dei Famosi 2023 nella puntata del 24 aprile

Durante il corso della seconda puntata del reality show, Ilary Blasi ha messo sul piatto diverse tematiche. Sono state molte le discussioni tra i naufraghi, così come le incomprensioni e i dubbi sull’accensione del fuoco. A fine puntata, come vuole la tradizione del programma, ci sono state le tanto temute nomination.

Ogni naufrago, ogni naufraga e ogni coppia hanno dovuto fare un nome ed ecco i nuovi nominati della puntata del 24 aprile 2023:

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini ;

; Nathalie Caldonazzo ;

; Fiore Argento

Alessandro Cecchi Paone, il compagno Simone Antolini e Nathalie Caldonazzo sono stati i naufraghi più votati dal gruppo (a pari merito), mentre il nome di Fiore Argento è stato fatto dal nuovo leader Andrea Lo Cicero e stando alla reazione del noto regista, pare non l’abbia presa proprio bene.

Come funziona il televoto per i nuovi nominati?

I naufraghi che sono stati nominati il 24 aprile 2023 vanno direttamente al televoto, il cui esito sarà rivelato in via eccezionale martedì 2 maggio 2023 e che vedrà una nuova eliminazione. Il naufrago meno votato, quindi, sarà eliminato e dovrà lasciare Playa Palapa per raggiungere Marco Predolin (primo eliminato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023) sull’ultima spiaggia.

Tutte le nomination dei naufraghi nella puntata di lunedì 24 aprile 2023

Se non avete avuto modo di vedere la puntata di lunedì 24 aprile 2023 e dunque vi siete persi tutte le nomination dei naufraghi, di seguito troverete tutti i nomi fatti da ogni concorrente, chicas, chicos e accoppiados.

Christopher Leoni ha nominato Nathalie Caldonazzo;

Luca Vetrone ha nominato Fiore Argento;

Fiore Argento ha nominato la coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini;

Helena Prestes ha nominato la coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini;

Cristina Scuccia ha nominato la coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini;

Corinne Clery ha nominato i Jalisse;

Nathalie Caldonazzo ha nominato la coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini;

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno nominato Helena Prestes;

I Jalisse hanno nominato Nathalie Caldonazzo;

Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno nominato Nathalie Caldonazzo;

Pamela Camassa e Claudia Motta hanno nominato Nathalie Caldonazzo

Quando va in onda L’Isola dei Famosi 2023

Dopo la puntata di lunedì 24 aprile 2023 L’Isola dei Famosi ritorna in esclusiva martedì 2 maggio 2023, dopo la giornata di festa nazionale prevista per il 1° maggio 2023.

Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda in prima serata su Canale 5 (ore 21:20 circa) e prevede anche un daytime settimanale sia su Canale 5, sia su Italia 1 e su La 5.