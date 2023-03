I Bastardi di Pizzofalcone 4: uscita, anticipazioni, riprese

La quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone sta per uscire. Le riprese si sono concluse e ci sono tante novità in vista per questa amatissima serie tv.

I Bastardi di Pizzofalcone 4: anticipazioni



La conclusione della terza stagione di I Bastardi di Pizzofalcone non ha lasciato alcun dubbio negli spettatori. Tutti sapevano fin da subito che ci sarebbe stata una quarta stagione, concentrata su Lojacono, personaggio interpretato da Alessandro Gassmann. L’amatissima fiction ambientata a Napoli, ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni, continua, per grande gioia dei fan, che temevano potesse non essere rinnovata. Nel finale della terza stagione c’è stato un colpo di scena, che ha lasciato gli spettatori senza parole, proprio come è accaduto alla fine della seconda stagione. L’indagine sulla bomba si è conclusa e anche le vicende sentimentali del protagonista sembrano essere finite, non in modo felice. Il magistrato Laura Piras, compagna del poliziotto, ha scelto di trasferirsi a Roma. Ma dove stava andando Lojacono quando è stato sequestrato? Il personaggio di Gassman è stato lasciato vestito in modo elegante, apparentemente pronto per andare al matrimonio di Alex e Rosaria. La telefonata ricevuta da Palma informa che l’auto dell’uomo è stata ritrovata, ma senza alcuna traccia dell’ispettore, che viene poi mostrato dopo essere stato sequestrato. La vicenda potrebbe essere legata al passato siciliano dell’uomo. Un finale che sicuramente verrà ripreso nella quarta stagione, in cui continueranno le vicende di questo protagonista.

I Bastardi di Pizzofalcone 4: uscita



I Bastardi di Pizzofalcone 4 potrebbe andare in onda molto presto. Per il momento non c’è ancora una data ufficiale, ma potrebbe essere anticipata. A dichiararlo Miriam Candurro, che nella fiction di Rai1 interpreta Giorgia, la moglie sempre a rischio di maltrattamenti da parte del marito, il poliziotto Francesco Romano. In un’intervista a l’Ansa, ha dichiarato che le riprese de I Bastardi di Pizzofalcone 4 si sono concluse a gennaio e che i nuovi episodi, che saranno quattro, sono “in dirittura d’arrivo, quindi presto arriverà sugli schermi, forse ad aprile o al più tardi alla riapertura autunnale”. Giorgia sarà ancora un personaggio importante, una bella scoperta. Si parlerà di abusi e della violenza sulle donne, tema che sta molto a cuore all’attrice, che ha scritto un libro sull’argomento, dal titolo La settima stanza. Miriam Candurro è anche la testimonial dell’ottavo spot per la campagna #IoLotto, contro la violenza sulle donne, ideata e realizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

Il cast de I Bastardi di Pizzofalcone 4 conferma gli interpreti principali: Alessandro Gassman, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani, Francesco Guzzo. La quarta serie potrebbe, quindi, essere anticipata con un’uscita del tutto inaspettata ad aprile 2023. Non è una cosa certa al momento, perché in realtà potrebbe essere messa in onda con la riapertura autunnale. Per il momento non c’è ancora una data ufficiale, ma i fan della serie non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di vedere come proseguiranno le avventure dei protagonisti.