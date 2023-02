Haunted Mansion 2023: trama, cast e uscita

Haunted Mansion è il prossimo film americano di genere commedia soprannaturale, drammatico e family del 2023, diretto da Justin Simien a partire da una sceneggiatura di Katie Dippold e interpretato da un grande cast. Prodotto da Walt Disney Studios Motion Pictures, il film è la seconda trasposizione cinematografica del parco tematico di Walt Disney con lo stesso nome, seguendo il film del 2003 con Eddie Murphy, dal titolo La Casa dei Fantasmi.

Leggi l’articolo per non perderti nulla sul nuovo film Disney!

Haunted Mansion: trama

Haunted Mansion, il film diretto da Justin Simien, segue la storia di Gabbie, una madre single che ha recentemente acquistato una villa a New Orleans per iniziare una nuova vita con suo figlio di nove anni. La casa è stata venduta a un prezzo stranamente conveniente e solo dopo l’acquisto Gabbie si accorge che la tenuta è abitata da fantasmi.

Disperata per trovare aiuto per risolvere la difficile convivenza con i suoi coinquilini invisibili, la donna si rivolge a un prete, il quale a sua volta contatta un esperto di fenomeni paranormali, un sensitivo del quartiere francese e uno storico dal carattere collerico. Insieme, il gruppo cercherà di aiutare Gabbie e suo figlio a esorcizzare la villa e liberarla dalle presenze soprannaturali. Ma riusciranno a portare a termine la loro missione?

Cast: attori e personaggi

Il cast del film Haunted Mansion presenta una serie di attori di grande rilievo. Rosario Dawson interpreta il personaggio di Gabbie, una madre single, mentre Tiffany Haddish è Harriet, una medium. LaKeith Stanfield ricopre il ruolo di Ben Matthias, una guida turistica, e Owen Wilson quello di un prete. Danny DeVito, invece, dà vita al personaggio di un professore di storia del college.

Successivamente, Jamie Lee Curtis e Jared Leto si sono uniti al cast: Curtis interpreta Madame Leota, una medium il cui volto appare nella famosa sfera di cristallo della corsa, mentre Leto dà vita al personaggio di Hatbox Ghost, che appare durante la corsa.

Inoltre, Dan Levy, Winona Ryder e Hasan Minhaj si sono uniti al cast, ma non è ancora stato rivelato il ruolo che ricopriranno.

Il film è stato annunciato per la prima volta nel luglio 2010, con Guillermo del Toro come sceneggiatore e regista. Dopo varie fasi di sviluppo, nel 2020 è stato deciso che la sceneggiatura di del Toro era troppo spaventosa per il pubblico di famiglie e il progetto è stato affidato a Katie Dippold. Dan Lin e Jonathan Eirich sono i produttori del film.

Quando esce Haunted Mansion?

Disney ha annunciato il suo calendario di uscite fino al 2028, incluso il film Haunted Mansion, alla fine di febbraio 2022. In particolare il film sarà rilasciato nei cinema il 28 luglio 2023, anticipando la data di uscita originale prevista per l’11 luglio. Attualmente, questa è la data di uscita internazionale, ma non è ancora stata annunciata la data di uscita italiana.