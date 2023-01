Giulia Belmonte ha confessato ai fan il curioso motivo per cui sarebbe solita mettere dell'aceto sul seno.

Giulia Belmonte: la confessione sull’aceto

Giulia Belmonte è mamma di due splendide bambine, Grace e la piccola Imagine, e sui social ha spesso raccontato alcuni aneddoti o retroscena sulla sua vita da giovane mamma.

La fidanzata del cantante Stash ha anche svelato come avrebbe fatto a insegnare alla sua figlia più grande a staccarsi dal seno dopo l’allattamento.

“Ho smesso di allattare Grace quando sono rimasta incinta di Imagine. Lei associava il seno all’addormentamento così ho iniziato a farla addormentare con il papà o nonna o zia. Per farla staccare dal seno ho messo dell’aceto (non so se è giusto o sbagliato ma nel mio caso ha funzionato) lei sentendo la puzza ha iniziato a rifiutare il seno autonomamente”, ha confessato la modella, che oggi è più felice che mai accanto al suo fidanzato e alle loro due bambine.

Il nome della seconda figlia

La seconda figlia di Stash e Giulia Belmonte è nata nel 2022 e sui social in tanti hanno criticato il nome scelto per la bambina, un chiaro riferimento al brano capolavoro di John Lennon, Imagine. La scelta fatta dalla coppia e relativa al nome della seconda figlia ha fatto storcere il naso a molti dei loro fan sui social, che ovviamente hanno avuto da ridire.