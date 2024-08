I gioielli con perline sono il must have dell’estate 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali acquistare per essere super cool.

Gioielli con perline: il must have dell’estate 2024

Questa estate 2024 i gioielli con perline sono il must have. Che siano bracciali, orecchini, collane o anelli, l’importante è abbiano le perline. Anche sulle ultime passerelle abbiamo visto diverse modelle sfoggiare bijoux con perline, da Chanel a Bottega Veneta, ma nella mente di tutte noi rimane salda l’immagine di Sarah Jessica Parker in “Sex and The City” dove indossava una collana di perla davvero unica. I gioielli possono sia in colori sobri, ma anche in colori super accesi, del resto è estate, e più colore c’è meglio è! I gioielli con perline sono inoltre facilmente abbinabili e soprattutto possono essere indossati anche in spiaggia, come ad esempio i gioielli con perline di acqua dolce o di conchiglia, di colore bianco, al fine di esaltare ancora di più l’abbronzatura. Oltre a Sarah Jessica Parker, nel corso degli anni abbiamo visto sfoggiare i gioielli con perline da tantissime celeb, partendo da Audrey Hapburn per arrivare a Margot Robbie. Quello che è certo è che sono davvero i gioielli must have della stagione e che daranno quel tocco chic in più a qualsiasi vostro look!

Gioielli con perline: dagli orecchini alle collane

Come abbiamo appena visto, i gioielli con perline sono il must have dell’estate 2024. Anelli, bracciali, cavigliere, ma soprattutto collane e orecchini. Le collane con perline sono quelle che vanno per la maggiore, sono sinonimo di eleganza e femminilità e donano anche un aspetto retrò. Per una cena, un aperitivo, un evento formale, ecco che questo gioiello si appresta a essere l’accessorio perfetto per dare quel tocco in più all’outfit scelto. Anche gli orecchini con perle sono di super tendenza, in particolare quelli colorati, perfetti per la tendenza boho-chic, che tanto sta spopolando negli ultimi anni. Indossare un paio di orecchini con perline colorati assieme a un caftano è davvero una scelta super glam!

Gioielli con perline: le altre tendenze estate 2024

I gioielli con perline sono i gioielli must have della stagione ma, non ci sono solo loro. Le tendenze spingono anche verso i maxi gioielli e a quello dai design audaci. Ma vediamo adesso insieme quali sono i bijoux di tendenza dell’estate 2024: