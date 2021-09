Tra i must have per la moda autunno 2021 non può mancare la giacca in pelle (conosciuta in Italia anche come chiodo), ovviamente declinata in modelli diversi tra loro, per avere ogni giorno la possibilità di sperimentare i look più disparati, da quelli più casual a quelli decisamente più aggressive.

Ecco quali sono le proposte più belle dei brand.

Giacche in pelle per l’autunno 2021

Nata nel primo decennio del ‘900 e destinata ai moticiclisti, la giacca in pelle ha poi conquistato la moda degli anni successivi, diventando il capo preferito di attori di Hollywood e rockstar e conquistando inevitabilmente anche la gente comune. Un capo che rientra a pieno titolo tra gli irrinunciabili per affrontare la stagione autunnale con grinta e stile.

Dal più diffuso modello da biker”, al più classico trench in pelle, con borchie e fibbie o lisci, total black oppure color cuoio, di certo non mancano i modelli tra cui scegliere.

Ma come abbinarli? Ovviamente non possono essere indossati sopra abiti da sera elegantissimi e in generale, in alcuni casi è meglio non portarli ad eventi formali. L’abbinamento più scontato è quello con un outfit rock, specialmente se si tratta di una giacca in pelle con le borchie.

Sono però perfetti per dare quel tocco in più a look casual, oppure per dare personalità ad uno stile altrimenti troppo chic.

Giacche in pelle per l’autunno 2021: i modelli “mai senza”

Il modello di giacca in pelle più classico e versatile arriva all’altezza della vita, ha il collo a risvolto, solitamente decorato con due bottoni a pressione color acciaio e qualche zip. Proprio come quello in pelle sintetica che si può trovare su Shein, perfetto per un look casual sia con jeans sia con vestiti lunghi in cotone.

Anche la giacca in pelle sintetica nera di Tally Weijl segue il taglio classico, ma ha le maniche a sbuffo che terminano in grossi polsini dello stesso materiale della giacca, chiusi anche questi da due bottoni a pressione. Bellissima abbinata ai jeans di tendenza per l’autunno 2021.

Come le prime due, anche quella di All Saints segue il modello classico con cerniere e dettagli color acciaio, ma sulla vita porta una cinta, anche questa ovviamente in pelle, che si chiude con una fibbia. Da portare chiusa oppure aperta, per un look “spettinato”.

Giacche in pelle per l’autunno 2021: le tendenze più belle

Come dicevamo, quando si parla di giacche in pelle non ci si riferisce solo ai più classici biker, ci sono infatti tanti altri bellissimi modelli che meritano la giusta attenzione. Come la giacca in finta pelle di Mango. Questo modello veste lungo e dritto e non ha alcun dettaglio se non la finissima cintura con cui legarlo in vita. Bello anche abbinato ad un outfit dallo stile chic.

Al contrario della giacca in pelle di Mango, quella di Net a porter è decisamente più impegnativa e piena di dettagli. Il modello a bomber è infatti in finta pelle lucida e con pelo ecologico dalla fantasia animalier sul colletto.