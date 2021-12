In seguito alla squalificazione di Alex Belli e alla disperazione di Soleil Sorge, si sono sviluppate molte polemiche e discussioni che hanno coinvolto sia i coinquilini all’interno della Casa che i fan più appassionati del Grande Fratello Vip. Tra i tanti che sono intervenuti, si è espressa anche l’ex concorrente del reality show Stefania Orlando.

GF Vip, Stefania Orlando contro Soleil Sorge sulla liaison con Alex Belli

Al GF Vip, il triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran e i fatti che hanno caratterizzato la 27sima puntata del reality show hanno scatenato un acceso dibattito sia dentro che fuori dalla Casa. In questo contesto, quindi, si inserisce l’intervento di Stefania Orlando, che ha partecipato alla quinta edizione del format.

L’ex gieffina si è duramente scagliata contro Soleil Sorge, spronandola ad assumersi le proprie responsabilità per quanto accaduto.

GF Vip, Stefania Orlando contro Soleil Sorge sulla liaison con Alex Belli: l’insegnamento per le donne

In primo luogo, il messaggio condiviso da Stefania Orlando tra le sue Instagram Stories ha sottolineato che quanto successo nella puntata di lunedì 13 dicembre al Grande Fratello Vip deve servire da insegnamento a molte donne. La conduttrice, infatti, ha affermato che ogni donna che decide di intraprendere una relazione amorosa con un uomo impegnato deve essere consapevole delle proprie azioni e assumersi le proprie responsabilità.

In un simile scenario, Stefania Orlando ha ricordato che, se l’uomo dovesse decidere di lasciare la moglie, rimarrebbe comunque un soggetto del quale non ci si potrà mai fidare mentre, se l’uomo dovesse tornare dalla moglie, l’amante rimarrà sola.

Per l’ex gieffina, quindi, è totalmente inutile che Soleil Sorge si disperi per l’assenza dell’attore e si impegni a colpevolizzarlo in quanto era consapevole sin dal primo momento della situazione dell’uomo.

GF Vip, Stefania Orlando contro Soleil Sorge sulla liaison con Alex Belli: il messaggio

Nello specifico, il messaggio condiviso da Stefania Orlando è il seguente: “Dunque impariamo qualcosa anche dalle sceneggiature mal scritte e mal recitate: se vi dovesse capitare di incapricciarvi di un uomo sposato sappiate che state intraprendendo una storia con un traditore, ergo: se diventerà ‘vostro’ farà con voi ciò che ha fatto con la moglie, e sempre recidivo. Nel caso migliore virgola dopo aver trascorso del tempo con voi, tornerà dalla moglie con la coda tra le gambe! in entrambi i casi sappiate anche che non siete Alice nel Paese delle Meraviglie e che siamo nel 2021 baby! chi accetta di entrare in una coppia e di rompere gli equilibri deve assumersi le sue responsabilità, smettendo di dare la colpa solo ai mariti fedifraghi!”.