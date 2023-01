Gli animi sembrano essere alquanto tesi al GF Vip e in queste ore Antonino Spinalbese ha gelato Oriana Marzoli con una rispostaccia.

Antonino Spinalbese contro Oriana Marzoli

Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha rivolto una risposta non proprio gentile a Oriana Marzoli, che gli ha chiesto se lui potesse occuparsi del colore della sua ricrescita ai capelli (essendo un hair stylist è stato lui finora ad occuparsi delle chiome delle altre concorrenti).

Antonino ha dato a Oriana una risposta a dir poco glaciale: “Fino a qualche tempo fa ti volevo denunciare. Secondo te ora ti faccio i capelli?”, ha tuonato. Oriana ha tentato un po’ ad insistere ma, purtroppo, senza troppi risultati.

I motivi della denuncia

Antonino Spinalbese aveva minacciato di denunciare Oriana Marzoli perché, in diretta tv, l’influencer aveva dichiarato che lui le avesse fatto alcune rivelazioni inconfessabili sulla sua storia con la celebre ex Belen Rodriguez.

“Immagino, la cosa qui sta diventando surreale. Potrei fare la peggior clip che avete mai visto. Lei adesso si potrebbe svegliare e inventarsi qualsiasi cosa. Ma questa è una grande una numero uno. Ma io questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza. Ragazzi ma stiamo scherzando davvero?!”, aveva dichiarato Antonino, che sembrava davvero intenzionato a denunciare Oriana per diffamazione. Tra i due i rapporti riusciranno mai a distendersi? Al momento sembra proprio di no e i fan sono impazienti di saperne presto di più.