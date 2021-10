Dopo una frase infelice di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, lo staff di Gianmaria Antinolfi ha chiesto di prendere dei provvedimenti.

GF Vip, chiesti provvedimenti contro Soleil: nuove polemiche

Continuano le polemiche al Grande Fratello Vip. In queste ore la protagonista è stata ancora una volta Soleil Sorge. L’ex protagonista di Uomini e Donne è di nuovo al centro delle polemiche, scatenate sui social network, dopo alcune frasi decisamente infelici nei confronti di Gianmaria Antinolfi, suo ex fidanzato. Le sue espressioni non sono passate inosservare sul web, tanto che lo staff che gestisce i social di Antinolfi ha chiesto espressamente che vengano presi al più presto dei provvedimenti contro Soleil.

GF Vip, chiesti provvedimenti contro Soleil: la frase infelice

Soleil Sorge stava parlando di Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello, quando lo ha definito uno “scarafaggio“, per poi aggiungere una serie di particolari che hanno scatenato subito la polemica sui social. Lo staff dell’imprenditore napoletano è intervenuto in modo molto duro. “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, che gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano. Ovviamente sto scherzando” ha dichiarato Soleil Sorge, parlando del suo ex fidanzato.

Davide Silvestri, che si trovava lì in quel momento, è subito intervenuto rimproverando Soleil e facendole presente che non è il caso di esagerare.

GF Vip, chiesti provvedimenti contro Soleil: la richiesta

L’espressione usata da Soleil non è piaciuta e ha scatenato le polemiche. In tanti si sono scagliati contro la ragazza, tanto da chiedere provvedimenti immediati. Lo staff che gestisce i social di Gianmaria Antinolfi si è schierato contro la concorrente, pubblicando un duro messaggio, con la richiesta alla produzione di intervenire subito. “Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Speriamo che il Grande Fratello Vip prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti” ha scritto lo staff di Gianmaria. Non resta che attendere la puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì 1 novembre 2021.