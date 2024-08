Fitness post-vacanza: tutti gli esercizi per i glutei

Fitness post-vacanza, quali sono gli esercizi da fare per tonificare i glutei? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Fitness post-vacanza: come fare per tonificare i glutei

Si sa, agosto è un mese dove solitamente si tende a diminuire l’attività fisica e anche a mangiare di più, soprattutto se si va in vacanza. Con l’arrivo di settembre ecco che arriva subito la voglia di rimettersi in forma, tornando quindi a fare regolare attività fisica e a mangiare sano. L’alimentazione infatti, è importante quanto fare sport, se non si mangia in maniera sana l’attività fisica da sola non basta. Quindi è bene imparare a seguire un’alimentazione più salutare ed equilibrata, assumendo ogni giorno tanta frutta e verdura, e bevendo molta acqua. Una delle parti del nostro corpo che solitamente vogliamo più tonica sono i glutei. Ma come fare per rassodare e tonificare i glutei? Adesso andiamo a vederlo insieme.

Fitness post-vacanza: cosa mangiare per avere i glutei tonici

Prima di vedere nel dettaglio alcuni esercizi utili per tonificare e rassodare i glutei, guardiamo insieme cosa sarebbe meglio mangiare, in quanto, come detto in precedenza, l’alimentazione è fondamentale anche per avere glutei tonici:

No a sale, zuccheri e farine raffinate : nella nostra dieta quotidiana sarebbe meglio eliminare, o almeno ridurre al minimo, il sale, lo zucchero e le farine raffinate.

: nella nostra dieta quotidiana sarebbe meglio eliminare, o almeno ridurre al minimo, il sale, lo zucchero e le farine raffinate. Pesce: preferire il pesce alla carne, meglio se pesce azzurro. Il pesce contiene infatti Omega 3, ovvero gli acidi grassi essenziali che aiutano anche a migliorare il tono della pelle.

preferire il pesce alla carne, meglio se pesce azzurro. Il pesce contiene infatti Omega 3, ovvero gli acidi grassi essenziali che aiutano anche a migliorare il tono della pelle. Ananas: uno dei frutti migliori contro la ritenzione idrica.

uno dei frutti migliori contro la ritenzione idrica. Acqua: fondamentale è sempre bere tanta acqua, ogni giorno.

Fitness post-vacanza: tutti gli esercizi per i glutei

Vediamo adesso insieme quelli che sono gli esercizi utili al fine di rassodare e tonificare i glutei:

Squat : è uno degli esercizi che porta benefici un pò a tutto il corpo ed è ottimo per scolpire i glutei.

: è uno degli esercizi che porta benefici un pò a tutto il corpo ed è ottimo per scolpire i glutei. Step : altro esercizio utilissimo per tonificare e rassodare i glutei. E’ necessario l’uso di una piattaforma, lo step, per eseguire gli esercizi, che sono molti intensi.

: altro esercizio utilissimo per tonificare e rassodare i glutei. E’ necessario l’uso di una piattaforma, lo step, per eseguire gli esercizi, che sono molti intensi. Gran Plié: è un esercizio tipico di chi fa danza, ma lo si può fare anche se non si è una ballerina. Basta semplicemente stare in piedi e divaricare le gambe con le punte rivolte verso l’esterno per poi scendere lentamente piegando le ginocchia fino ad allineare il bacino con le spalle.

è un esercizio tipico di chi fa danza, ma lo si può fare anche se non si è una ballerina. Basta semplicemente stare in piedi e divaricare le gambe con le punte rivolte verso l’esterno per poi scendere lentamente piegando le ginocchia fino ad allineare il bacino con le spalle. Ponte : altro esercizio utilissimo. Basta stendersi su un tappetino con le gambe flesse e i piedi appoggiati a terra. Dopodiché bisogna sollevare il bacino senza però inarcare la schiena.

: altro esercizio utilissimo. Basta stendersi su un tappetino con le gambe flesse e i piedi appoggiati a terra. Dopodiché bisogna sollevare il bacino senza però inarcare la schiena. Scale: anche fare le scale è un ottimo esercizio per i glutei quindi, se non abitate al primo piano basta prendere l’ascensore, ma fate le scale.

Questi sono alcuni esercizi perfetti per rassodare e tonificare i glutei. Se volete ci sono anche degli sport che permettono di avere glutei tonici, come la pallavolo e la danza. Se avete quindi voglia di cimentarmi in uno nuovo sport beh, se scegliete uno di queste due anche i vostri glutei ne beneficeranno!