Fare attività fisica, non è solo importante ai fini del dimagrimento, ma aiuta anche a tonificare i glutei e rassodare le cosce. Gli esercizi squat sono l’ideale da eseguire, anche a casa in quanto non necessitano di un supporto o ausilio da parte di personale esperto.

Vediamo come farli correttamente e cosa indossare per sfruttarne i benefici.

Esercizi squat

Considerando che le palestre e i centri sportivi a causa del Covid sono chiusi, per mantenersi in forma, si possono fare vari esercizi e praticare attività fisica anche a casa. Gli esercizi squat sono perfetti proprio perché aiutano ad avere gambe sode e toniche, oltre a un addome piatto. La cosa importante è essere costanti e farli in modo corretto.

In un programma di allenamento che sia specifico e adeguato alle varie esigenze, gli esercizi squat sono ottimi e non possono assolutamente mancare. Sono vari gli esercizi squat che si possono fare e ognuno permette di fornire ottimi benefici e risultati visibili. Lo squat classico rassoda le gambe, i glutei e i fianchi. Adatto per i principianti, dal momento che non richiede nessuna esperienza o resistenza fisica.

Si esegue in piedi con la schiena diritta e le gambe leggermente piegate, bisogna poi abbassare i glutei fino al pavimento come se si fosse sul punto di sedersi per poi tornare alla posizione iniziale.

Lo squat isometrico è perfetto per i quadricipiti in quanto aiuta a tonificarli e rassodarli.

Per eseguirlo, bisogna appoggiare la schiena alla parete tenendo le mani ai lati del corpo. Piegare le ginocchia e cercate di mantenere questa posizione per cinque secondi per poi tornare alla posizione iniziale. Gli esercizi squat bulgaro comprendono gli squat classici, ma anche gli affondi donando gambe toniche e forti. Si possono eseguire ogni giorno a casa abbinandoli ad altri esercizi in modo da ottenere risultati ottimi.

Esercizi squat: come fare

Sono esercizi particolarmente efficaci che bisogna eseguire in maniera corretta onde evitare d’infortunarsi. Permettono di tonificare le gambe e i glutei. Prima di eseguire a casa gli esercizi squat, si consiglia di cominciare a stilare un programma di allenamento in modo da capire quanto e come allenarsi.

Un’altra cosa fondamentale durante un allenamento del genere è il giusto abbigliamento che deve essere comodo in modo da consentire libertà di movimento. Oltre al reggiseno sportivo o una maglietta, si consigliano i leggings Legs Legs che sono (davvero) modellanti e dimagranti

Gli squat sono esercizi che si possono anche fare a casa in qualunque momento della giornata a seconda delle disponibilità di ognuno. Bisogna essere costanti e farli almeno tre volte a settimana. Bisogna imparare la posizione corretta per evitare danni e infortuni alla schiena e alle ginocchia durante la fase di piegamento.

Per eseguire gli esercizi squat, bisogna che la postura sia corretta, diritta, con le punte dei piedi verso l’esterno e gambe divaricate allineate alle spalle. Nel momento in cui si piegano le gambe, lo sguardo è sempre diritto e rivolto davanti a sé poiché guardare verso il basso o l’alto porta a una curvatura della schiena. Il busto deve essere sempre diritto e mai curvarsi, soprattutto durante la fase di discesa.



Esercizi squat: migliori leggings dimagranti

Considerando che anche l’abbigliamento nell’esecuzione degli esercizi squat è importante, si consiglia d’indossare i leggins snellenti In commercio si trovano diversi modelli perfetti per l’attività fisica, ma i migliori sono i leggings Legs Legs consigliati perché modellanti e dimagranti.

Sono leggings che rassodano, snelliscono e trasformano il fisico. Si possono indossare sia in occasioni formali, ma anche durante la normale attività fisica e allenamento. Molto comodi, realizzati in tessuto elasticizzato per cui risultano particolarmente aderenti. Il design è ergonomico in modo che si possano adattare perfettamente alle curve del corpo.

Possono essere indossati durante gli allenamenti in palestra o in casa. Si possono indossare sotto gli abiti per via dell’effetto traspirante e proteggono dai raggi ultravioletti. Sono particolarmente consigliati in quanto modellano il fisico, facendo risaltare le curve e garantiscono un effetto push up. A differenza di tanti altri leggings che si autodefiniscono snellenti, i Legs Legs portano dei benefici concreti e visibili. Per questo sono definiti i migliori leggings dimagranti. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

I leggings Legs Legs permettono di modellare la silhouette agendo sui punti maggiormente critici del corpo delle donne, ovvero addome, glutei e fianchi. Sono realizzati in un filato che permette di conferire morbidezza ed elasticità alla pelle, garantire il benessere e anche ridurre gli inestetismi e la pelle a buccia d’arancia.

Sono realizzati in tessuto senza cuciture, ovvero seamless, che sfrutta la nanotecnologia migliorando la circolazione e stimolando la perdita di peso dal momento che aiutano a bruciare le calorie in eccesso. Sono leggings efficaci che sagomano la figura ed evidenziano il lato B.

Le consumatrici di questo prodotto ne sono entusiaste come si legge dalle recensioni in merito.

Per chi volesse comprarli, è bene sapere che non si trovano nei siti di e-commerce o negozi fisici. Bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il form con i propri dati personali e inviare l’ordine. I leggings Legs Legs sono in vendita al costo di 59,90€ per due confezioni invece di 109 con la spedizione gratuita. Per il pagamento si consiglia di optare per Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere che giunge a consegnare il prodotto direttamente a casa.