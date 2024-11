Un album che celebra la ribellione

Il 29 novembre segnerà un momento importante per i fan della musica italiana: l’uscita di Disobbedire, il nuovo album di Fiorella Mannoia. Questo progetto non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio manifesto di ribellione e autenticità, temi che la cantautrice ha sempre sostenuto con passione. Con nove tracce che spaziano tra inediti e brani già noti, Mannoia ci invita a riflettere su un mondo in continua evoluzione, dove l’unicità e la disobbedienza sono valori fondamentali.

La forza della disobbedienza

Fiorella Mannoia ha spiegato che il titolo del suo album è un richiamo alla storia e alla necessità di opporsi alle ingiustizie. “Se non ci fossero stati i disobbedienti, l’umanità non si sarebbe evoluta”, afferma la cantautrice, sottolineando come la prima disobbediente sia stata Eva, simbolo di una lotta per la libertà e l’autenticità. In un’epoca in cui la conformità sembra prevalere, Mannoia ci esorta a seguire la nostra coscienza e a lottare contro le imposizioni sociali.

Un viaggio tra passato e presente

Il nuovo album non si limita a guardare al passato, ma si rivolge anche all’attualità. Brani come Mariposa, ispirato alla storia delle sorelle Mirabal, e La storia non si deve ripetere, in collaborazione con Francesca Michielin e Federica Abbate, affrontano tematiche di grande rilevanza sociale. Mannoia non ha paura di esprimere il suo disagio per le guerre e le ingiustizie che affliggono il mondo, affermando: “C’è una guerra vicina che nessuno vuole fermare”. La sua musica diventa così un mezzo per sensibilizzare e mobilitare le coscienze.

Collaborazioni e impegni futuri

Oltre al nuovo album, Fiorella Mannoia continua il suo impegno sociale con il tour Fiorella Sinfonica – Live, un’esperienza che unisce la musica alla bellezza dei teatri. Dopo il successo del grande evento al Campovolo di Reggio Emilia, la cantautrice ha in programma un concerto al Sud per raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza. “Vogliamo gridare ancora il nostro basta!” ha dichiarato, dimostrando che la musica può essere un potente strumento di cambiamento.