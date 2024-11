Volete correggere gli errori dei filler del passato? Ecco la ialurodinasi. Ma, come si fa? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ialurodinasi: contro gli errori dei filler del passato

Sono tante le donne che ricorrono ai trattamenti estetici, filler e botox sono senza dubbio i più richiesti ma, secondo le ultime ricerche è il filler, con il 57% delle preferenze nella fascia di età 40-60 anni, il trattamento più richiesto. La zona di intervento scelta dalla maggior parte è quella periorale, ovvero codice a barre, labbra, micro rugosità, bordo profilo mandibolare e aria perioculare. Il filler invece è un dispositivo medico a base di acido ialuronico la cui funzione è quella di riempire in tessuti molli del viso. Serve quindi per riempire le rughe del terzo medio e del terzo inferiore del viso ed è anche molto usato per volumizzare le labbra. Succede però che diverse donne, dopo troppi filler iniettati, si ritrovano nella situazione di voler tornare indietro, di voler riottenere un aspetto del viso più naturale. La soluzione è quella di ricorrere alla ialurodinasi. Andiamo adesso a vedere insieme di cosa si tratta.

Ialurodinasi: che cos’è?

Come abbiamo appena visto, sono tante le donne che nel corso degli anni sono ricorse al filler. Oggi però è sempre più crescente il desiderio di tornare indietro, di sciogliere quindi i filler del passato per tornare ad avere un aspetto più naturale. Labbra a canotto, zigomi troppo sporgenti eccetera non piacciono più, soprattutto una volta superati i 30 anni mentre, tra le giovanissime, ancora c’è una forte attrazione verso i trattamenti estetici quali filler e botox. Come detto esiste una sorta di antidoto ai troppi filler del passato, ovvero la ialurodinasi. Ma, che cos’è esattamente? La ialurodinasi è un enzima che viene iniettato sottopelle e che in poche parole permette di accelerare la naturale neutralizzazione dell’acido ialuronico. In poche parole consente di disfarsi dei filler del passato.

Ialurodinasi: ecco come si fa

Se anche voi siete tra coloro che vogliono tornare ad avere un’aspetto più naturale e volete correggere gli errori dell’acido ialuronico potete ricorrere alla ialurodinasi. Si tratta di una iniezione che dissolve l’acido ialuronico che viene così riassorbito dall’organismo. La ialurodinasi è un enzima che viene iniettato con aghi molto sottili all’interno del tessuto da trattare, sotto copertura antibiotica e con una precedente disinfezione della zona. Gli effetti sono visibili già dopo sole 24 ore e, solitamente, basta una sola seduta. Il filler è, come detto in precedenza, il trattamento estetico più scelto dalle donne. Se si vuole ricorrere al filler, o poi alla ialurodinasi, è importante rivolgersi sempre a dei centri personalizzati. Inoltre, se volete fare la ialurodinasi, è importante che portiate con voi tutta la documentazione sul filler che vi è stato iniettato e delle sue caratteristiche in modo da poter permettere agli specialisti di poter intervenire nel modo migliore per eliminare gli errori dei filler del passato.