Arrivano i Botox Bar ma, che cosa sono? Quali sono i rischi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Botox Bar: ecco cosa sono

I Botox Bar sono i nuovi centri di medicina estetica che mirano a rendere il botulino e il filler accessibile a tutti. Ci sono a Roma, a Milano, a Monza, sono appunto facilmente accessibili e vantano di medici qualificati in grado di accompagnare e guidare il paziente. Il botox è considerato sicuro ma ci sono protocolli professionali da seguire con cura. Ecco cosa ha detto il dermatologo e socio fondatore di AITEB, ovvero la Società Italiana Terapia Estetica Botulino, Maurizio Benci: “offrire l’immagine di uno studio medico come una sorta di bar, dove le iniezioni di botox sono offerte express, alla stregua di un cocktail, è una moda che arriva dagli States”. Ma, quali sono i rischi di andare a un Botox Bar? Vediamolo adesso insieme.

Botox Bar: quali sono i rischi?

Botulino e filler accessibili a tutti? Fa gola, siamo sincere, ma siamo sicure che non ci siano dei rischi a preferire i Botox Bar a un centro estetico professionale? Come detto il botox è sicuro, ma se fatto in centri specializzati. Altrimenti i rischi sono comunque dietro l’angolo. Possono infatti presentarsi diverse reazioni avverse, quali:

Arrossamenti superficiali della pelle;

Lividi;

Rigonfiamenti;

Palpebra o fronte cadenti;

Dolore nell’area dell’iniezione;

Asimmetrie.

Ecco cosa ha sottolineato Maurizio Benci: “il protocollo è un intervento vero e proprio ed è necessario che si svolga in un luogo dove sono rispettate tutte le regole sanitarie richieste. Deve essere eseguito da uno specialista competente con grande esperienza, dopo aver studiato attentamente il paziente da trattare”.

Il consiglio è quindi quello, se si vuole ricorrere a botox o filler, di rivolgersi a un centro specializzato e di non andare a un Botox Bar.

Botox Bar: botox o filler?

Fermo restando che è meglio rivolgersi a un centro specializzato invece che a un Botox Bar, è meglio il filler o il botox? Quale dei due scegliere? Innanzitutto bisogna dire che il botox e il filler hanno principi di funzionamento diversi e vengono applicati in diverse aree del viso. Con il termine botox ci si riferisce alla tossina botulinica che ha la funzione di rilassare i muscoli. La zona indicata per questo trattamento è il terzo superiore del viso, ovvero le rughe perioculari, ovvero le zampe di gallina, e le rughe della fronte. Con il botulino i lineamenti del viso non vengono intaccati ma si avrà un aspetto più giovane, più disteso e rilassato. Il filler invece è un dispositivo medico a base di acido ialuronico la cui funzione è quella di riempire in tessuti molli del viso. Serve quindi per riempire le rughe del terzo medio e del terzo inferiore del viso ed è anche molto usato per volumizzare le labbra. Agendo in aree diverse si possono fare anche tutti e due i trattamenti insieme. L’importante, come detto, è sempre rivolgersi a un centro specializzato dove un professionista saprà elencarvi tutti i vantaggi e le controindicazioni del caso affinché possiate decidere in tutta sicurezza.