Un mix di talento e creatività

La trasmissione “Fidati di me” si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della settimana, portando sul piccolo schermo un mix di talento e creatività. Ogni mercoledì, il pubblico può godere di un programma che non solo intrattiene, ma offre anche spunti di riflessione su temi di attualità, moda e bellezza. La quindicesima puntata, in onda il , promette di essere ricca di sorprese e ospiti speciali.

Un cambio look da sogno

In questa puntata, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un emozionante cambio look, curato dall’hair stylist Luca Di Girolamo e dalla make up artist Vanessa Fornaro. La signora Tania Russi sarà la protagonista di questa trasformazione, che non solo la renderà più bella, ma le darà anche una nuova energia. La boutique “L’Horo di Ely”, gestita da Elisabetta Scataglini, fornirà gli abiti e gli accessori per completare il look, dimostrando come la moda possa influenzare positivamente la vita delle persone.

Ospiti d’eccezione e rubriche interessanti

La conduzione di Ambra Porreca, nota come “l’Amb(r)asciatrice del pubblico”, arricchisce ulteriormente il programma. In studio, il Centro sociale anziani “La banda dei picchiatelli” di Roseto Degli Abruzzi, rappresentato dal Presidente Sergio Petrella, porterà un tocco di comunità e calore umano. La rubrica “Tg Ambra” offrirà un resoconto degli eventi più significativi della settimana in Abruzzo, mentre “Storie di tutti i giorni” darà voce a esperti del settore sociale, come la dottoressa Barbara Fucile e l’educatrice Giovanna Mastrongioli, che parleranno di tematiche importanti come la violenza di genere e il supporto alle donne.

Divertimento e leggerezza con Fausto Verdecchia

Non mancherà il divertimento, grazie all’attore comico Fausto Verdecchia, che intratterrà il pubblico con le sue gag e la presenza di un famoso stilista. La rubrica “Doolce e salato” promette momenti di puro svago, mentre “Il Dottore in tv” offrirà consigli preziosi sulla salute e il benessere, con il Dottor Marco Strona, clinico posturologo, come ospite. Infine, il Dottor Donato Zizi, esperto di medicina estetica, fornirà suggerimenti utili per prendersi cura di sé.