Scopriamo insieme i beauty look più belli al Festival di Venezia 2024.

Lo scorso 28 agosto 2024 è partita l’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i beauty look più belli visti sulla passerella.

Festival di Venezia 2024: i beauty look di questa edizione

Il 28 agosto scorso è partita ufficialmente l’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La Mostra del Cinema di Venezia è uno degli eventi più attesi ogni anno, e non solo dagli appassionati di cinema. Il Festival è organizzato dalla Biennale di Venezia sotto la direzione artistica di Alberto Barbera. Sono davvero tante le star che hanno sfilato sulla passerella della kermesse cinematografica, molte delle quali provenienti direttamente da Hollywood. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono stati i beauty look più belli visti nel corso di questa edizione della kermesse cinematografica:

Julienne Moore: l’attrice ha scelto un make up super luminoso con tanto di rossetto rosata e lucente per sfilare sul red carpet del Festival di Venezia. Come acconciatura, ha scelto di raccogliere la chioma in una coda.

Emily Ratajkowski: la super modella ha sfoggiato il suo long bob ondulato, davvero super chic. Trucco semplice con rossetto color nude.

Angelina Jolie: l'attrice statunitense ha scelto di lasciare i capelli scioli e lisci. Un rossetto rosso firmato Tom Ford ha illuminato tutto il look.

Cate Blanchett: l'attrice ha incantato anche lei in passerella, oltre agli abiti, sempre splenditi, l'abbiamo vista con un make up nude dall'effetto naturale davvero glam.

Amal Clooney: l'avvocatessa e moglie dell'attore George, ha scelto di lasciare i capelli lunghi con riflessi dorati. Le ciglia incurvate hanno dato ancora più risalto al suo sguardo.

Felicity Jones: come la Jolie, anche la Jones ha puntato tutto sul rossetto rosso. Lei però ha deciso di raccogliere i capelli.

Sveva Alviti: la madrina di questa 81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia ha scelto di puntare su una delle tecniche make up più di tendenza negli ultimi anni, ovvero gli smokey eyes, in versione però soft.

L’edizione numero 81 del Festival del Cinema di Venezia è iniziata lo scorso 28 agosto 2024 e si concluderà sabato 7 settembre quando verrà assegnato il Leone d’Oro al Miglior Film in Concorso. La madrina di questa edizione è l’attrice Sveva Alviti, mentre a capo della giuria che assegnerà il Leone d’Oro per il Miglior Film e gli altri Premi troviamo l’attrice francese Isabelle Huppert. In giuria abbiamo invece James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Giuseppe Tornatore, Julia Von Heinz, Abderrahmane Sissako e Zhang Ziyi.

Festival di Venezia 2024: i film in concorso

Come abbiamo appena visto, è’ partita il 28 agosto scorso l’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che ha già visto numerose caleb sfilare in passerella. Sono 21 i film in concorso all’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che si contenderanno l’ambito Leone d’oro, tra cui 5 film italiani, ovvero: