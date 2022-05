Biografia, carriera e vita privata del regista italiano Giuseppe Tornatore, in corsa per il David di Donatello 2022 con il film Ennio.

Il regista Giuseppe Tornatore è nato a Bagheria, in Sicilia, il 27 maggio 1957.

Sin da piccolo si appassiona alla recitazione e mette in scena alcune rappresentazioni teatrali. Dopo l’abbandono della facoltà di Lettere, Tornatore si dedica pienamente al mondo dello spettacolo, perlopiù firmando documentari e esperienze televisive.

Il suo esordio come regista sul grande schermo avviene nel 1986 con il film Il camorrista, incentrato sulla biografia del boss Raffaele Cutolo, che gli frutterà un Nastro d’argento per il miglior regista esordiente.

Due anni dopo vede la luce uno dei suoi capolavori, la pellicola Nuovo Cinema Paradiso. Grazie a questo film Tornatore ottiene un successo internazionale e vince l’Oscar al miglior film straniero.

Tornatore ha lavorato con i migliori attori sulla scena del cinema internazionale come Gerard Depardieu e Geoffrey Rush, ma anche con Marcello Mastroianni nel film Stanno tutti bene del 1990. A proposito di Mastroianni e del loro rapporto, il regista ha dichiarato durante un’intervista:

Marcello sembrava un compagno di scuola un po’ più grande che ne sa di più. Il nostro era un set itinerante, ci spostavamo sempre. La mattina Marcello arrivava e cominciava a pensare dove andare a cena. Conosceva tutti i ristoranti. In ogni città sapeva qual era il migliore. Così prenotava e organizzava per telefono il menù. Sapeva che avevo gusti difficili e una volta gli sentii dire al telefono: “Allora, per me delle fettuccine, per i ragazzi un risottino e al regista non preparare niente, non capisce niente, non mangia niente”. Era di una simpatia naturale. Gli piaceva sembrare indisciplinato, un improvvisatore. Ma l’ho scoperto più volte nascosto in un angolino a studiare la scena del giorno successivo con la sarta Angela. Poi sul set fingeva di non sapere nulla. Aveva la capacità di mettere tutti a proprio agio.