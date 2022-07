Portata a termine la stagione di Mattino Cinque, che ha registrato ascolti ottimi, Federica Panicucci ha preso un aereo con destinazione Maldive. Con lei, ovviamente, ci sono anche i figli e il compagno Marco Bacini.

Federica Panicucci in vacanza alle Maldive

Per un anno intero, Federica Panicucci si è svegliata all’alba per condurre Mattino Cinque, quindi adesso ha bisogno di un po’ di sano riposo. Quale posto migliore delle Maldive per ricaricarsi? Via Instagram, condivide con i seguaci le sue giornate di “Relax mode on“, mostrando anche alcune tipicità culinarie dell’isola. “In acqua fino alle 9 di sera, poi al ristorante, è tutto molto bello!“, ha ammesso Federica in una Stories.

Federica Panicucci: 54 anni e non sentirli

Oltre alle tipicità delle Maldive, la Panicucci mostra anche se stessa in diversi momenti di relax. Questi, neanche a dirlo, la ritraggono in costume da bagno.

Federica sembra aver fatto un patto con il diavolo: ha un corpo a dir poco perfetto. Nonostante le 54 candeline sul groppone, il suo fisico non risente del naturale scorrere del tempo.

Vacanza alle Maldive sì, ma in famiglia

La Panicucci, in costume da bagno o con abiti da sera, è bellissima. In vacanza alle Maldive con lei ci sono anche i figli Mattia e Sofia, avuti dall’ex marito Mario Fargetta, e il compagno nonché futuro sposo Marco Bacini. E’ a quest’ultimo che Federica dedica un cuore disegnato sulla sabbia, mentre ai pargoli riserva scatti bellissimi, quelli di una mamma che è fiera di come li ha cresciuti.