Federica Nargi si sta godendo una splendida vacanza a Formentera e sta condividendo con i fan tutti i suoi look da mare. Nelle ultime ore ne ha mostrato uno a dir poco delizioso: bikini in velluto e body chain: la collana da pancia torna in auge.

Federica Nargi in bikini e body chain

Da qualche settimana, Federica Nargi e il compagno Alessandro Matri, con al seguito le figlie Sofia e Beatrice, si sono trasferiti a Formentera. E’ qui che trascorreranno un’estate all’insegna del realx e del divertimento. Come tutte le Vip che si rispettano, Federica condivide quotidianamente con i fan i suoi look da mare. Nelle ultime ore, ha mostrato un outfit che ha lasciato i seguaci a bocca aperta: bikini rosa in velluto e body chain.

La body chain torna in auge: parola di Federica Nargi

La Nargi ha scelto di sfoggiare un bikini in velluto rosa, con slip sgambati e reggiseno a triangolo. Il tocco in più? Le catene dorate sui laccetti. Come se non bastasse, Federica ha scelto di indossare una body chain che mette in risalto i suoi fianchi e gli addominali perfetti. La collana da pancia, posizionata poco sotto l’ombelico, è d’oro con dei micro cristalli pendenti.

Federica Nargi in bikini per la gioia dei fan

A completare il look da mare, un foulard portato a mo’ di gilet. Federica, neanche a dirlo, è bellissima e ha riscosso infiniti apprezzamenti. Sia i semplici fan che personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno riempito di like e commenti gli scatti.