Federica Nargi non riesce a superare il titolo di Miss Roma, ma questo non ferma la sua scalata nel mondo della televisione che la accoglie a braccia aperte come velina e presentatrice.

Chi è Federica Nargi

Federica Nargi (Roma, 5 febbraio 1990) è una modella, showgirl e attrice italiana.

Cresce a Roma con i genitori Claudio e Concetta che la iscrivono da bambina ad una scuola di danza e a diversi concorsi di bellezza. Nel 2007 partecipa al più grande concorso nazionale: Miss Italia. Si posiziona all’undicesimo posto, ma il programma le regala più successo di quanto possa immaginare.

L’estate successiva partecipa infatti nella categoria delle more per ottenere il posto di velina nel noto programma “Striscia la Notizia” e ottiene il posto con Costanza Caracciolo, la sua metà bionda. Il loro duo conquista il piccolo schermo per quattro anni consecutivi nel ruolo di veline ma anche conduttrici di alcuni format.

Il successo dopo la carriera di velina

Conclusosi il percorso a Canale 5, partecipa con l’amica Costanza al programma di Rai 2 “Pechino Express” nella squadra de “Le Veline”.

Successivamente diventa modella della casa di moda Koralline che la rende sua testimonial per la stagione autunno -inverno 2012/2013. Lo stesso anno partecipa anche al talent show culinario “Cuochi e Fiamme Celebrities” condotto da Simone Rugiati.

Partecipa al game show della Rai dal nome “Red or Black? Tutto o niente” e successivamente diventa testimonial insieme a Francesca Fioretti e Costanza Caracciolo per Yamamay. Diventa inoltre immagine di Golden Point insieme a Melissa Satta per l’evento televisivo di Calzedonia. Appare sul piccolo schermo anche per condurre “Colorado… a rotazione!” insieme a Paolo Ruffini e Fiammetta Cicogna.

La vita come modella, mamma e…

Continua i suoi progetti per Golden Point per tutto il 2013 e 2014, questa volta insieme ad Alessia Tedeschi. Scopre la passione per il teatro e qui recita a fianco di Roberta Giarrusso e Gabriele Cirilli in uno spettacolo diretto da Federico Moccia. Oltre la passione per recitazione e il lavoro come modella, Federica Nargi è mamma e moglie.

Infatti nel 2016 dà alla luce Sofia, la sua primogenita avuta dalla storia d’amore con Alessandro Matri. La storia con il calciatore prosegue rose e fiori da quando lui è riuscito a conquistarla. I due mettono al mondo anche una sorellina per Sofia, la piccola Beatrice.