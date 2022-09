Federica Andreani è una giovanissima cantante che è riuscita ad entrare nella classe della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutto ciò che riguarda la sua vita privata e la sua carriera da cantante.

Federica Andreani: chi è la cantante di Amici 22?

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata domenica 18 settembre. Il talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, è sempre il più amato e seguito dal pubblico. Nella puntata andata in onda nella giornata di ieri sono stati presentati alcuni dei ragazzi che hanno ottenuto la maglia e che sono ufficialmente entrati nella classe di quest’anno. Tra questi ragazzi anche Federica Andreani, che ha ottenuto un banco per il canto.

Federica è una nuova allieva di Amici 22. Ha 23 anni, vive a Roma e la cosa che ha colpito tutti è che è autodidatta. Non ha mai studiato canto realmente e per lei questa è una vera e propria occasione non solo per ottenere visibilità, ma anche per studiare la disciplina che l’appassiona, con maestri d’eccezione. La giovane ama molto praticare la boxe, tanto che ha conquistato il primo posto al Woman Boxing League 2019.

“Sono autodidatta, non ho studiato canto per problemi economici. La musica è la mia ancora di salvezza” ha dichiarato la ragazza nel suo video di presentazione. Il suo ingresso nella scuola per lei è un’occasione davvero speciale, che le permetterà di intraprendere la strada che sogna, riuscendo finalmente a studiare.

Federica Andreani: la sua vita privata

Federica Andreani è una cantante autodidatta di 19 anni, che non ha mai studiato canto ed è appassionata di Boxe, che pratica in modo agonistico. Ama moltissimo i cani e da quanto è emerso ha uno splendido rapporto con la sua famiglia. Il rapporto con suo papà è davvero speciale, con lui condivide la passione per questo sport. Lui non l’ha mai lasciata sola, l’ha sostenuta e supportata in ogni suo desiderio, sia per quanto riguarda lo sport, sia per quanto riguarda la sua passione per la musica che, come lei stessa ha dichiarato nel suo video di presentazione, è una vera e propria ancora di salvezza nella sua vita. Federica ha frequentato la scuola superiore Istituto Tecnico Statale per il Turismo Cristoforo Colombo, che si trova in via Panisperna a Roma. Sembra che Federica Andreani sia entrata nella scuola di Amici 22 da single, ma dal suo profilo social non si riesce ad ottenere maggiori informazioni sulla sua vita sentimentale. Non ci sono foto con un eventuale o ipotetico fidanzato, ma questo non significa che non ci sia. Il suo account Instagram si chiama @chiccagram_ e vanta poco più di 1000 follower. Il suo ingresso nella scuola più amata della televisione sicuramente le permetterà di farsi conoscere meglio dal pubblico, mostrando la sua anima attraverso la musica. Per quello che si è potuto vedere durante la prima puntata della nuova edizione, sicuramente Federica Andreani ha mostrato di avere un grande talento naturale per la musica.