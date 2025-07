Macchie solari: come prevenire per l’estate

La stagione estiva comporta una serie di problematiche. Non solo il caldo, ma sulla pelle possono comparire le cosiddette macchie solari, ovvero dei segni dovuti a una non corretta formula da applicare. Vediamo in cosa consiste e come cercare di rimediare con formule e prodotti che siano adeguati per il proprio fototipo di pelle.

Macchie solari

Le macchie solari, proprio come dice il nome, possono essere una delle conseguenze di una sbagliata esposizione al sole. Durante la stagione calda poi possono comparire maggiormente anche sulle pelli giovani e sane. La protezione è fondamentale con l’uso di prodotti adeguati da applicare anche in città e non solo al mare.

Si consigliano infatti formule che siano leggere ma efficaci al tempo stesso insieme ad abitudini corrette che possano aiutare in questo percorso di miglioramento della pelle. La protezione, come spiegano anche i dermatologi, deve essere effettuata ogni giorno, in modo da combattere l’iperpigmentazione che può formarsi.

Per evitare le macchie solari bisogna proteggere la pelle con dei filtri solari che abbiano un fattore di protezione dai 30 in su. Una protezione da usare anche nei giorni nuvolosi e non solo con le alte temperature. Tra le abitudini è consigliabile evitare l’esposizione al sole nelle ore maggiormente calde e indossare sempre occhiali da sole e cappelli dalla tesa larga per proteggersi.

Ci sono poi formule a base di vitamina C e acido ferulico, ma anche di niacinamide che possono aiutare a contrastare l’iperpigmentazione e quindi proteggere dai raggi UV e UVB, responsabili delle macchie solari.

Macchie solari: danni

Le macchie solari sono dovute ad alcuni fattori di rischio che, complice anche il caldo, vanno a peggiorare lo stato di salute della propria pelle. L’aumento della sudorazione, in estate si sa si suda maggiormente, insieme all’esposizione alla salsedine e al cloro comportano appunto delle problematiche sotto questo punto di vista.

Sono tutti elementi che contribuiscono a un fotoinvecchiamento ma anche a una comparsa di acne e brufoli, insieme alle macchie appunto. Ci sono poi dei cosmetici particolarmente fotosensibili che possono portare alla comparsa di discromie o di eritemi che compaiono sul viso e la pelle, in generale. Le lampade abbronzanti, soprattutto se troppe, comportano ulteriori problematiche.

La pelle, secondo i dermatologi, ha una sua memoria, per cui ogni scottatura solare o esposizione, soprattutto se non è ben protetta e curata con formule adeguate, rischia di lasciare delle problematiche sulla pelle, come le macchie solari, appunto che possono lasciare un’impronta anche a distanza di anni. A tal proposito, la prevenzione e il controllo sono la base per evitare l’iperpigmentazione.

Macchie solari: prodotti

Sono prodotti indicati come forma di prevenzione da ordinare sull’e-commerce di Amazon con offerte e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto la classifica dei tre migliori prodotti per le macchie solari da scegliere tra i più efficaci e adatti alla pelle con una descrizione di ognuno.

1)Nivea Luminous630 siero viso anti-macchie

Una formula rinnovata di siero anti-macchia che aiuta a ridurle in una settimana circa. Un siero schiarente e brevettato a base di acido ialuronico che rimpolpa la pelle, la idrata e rende il viso più uniforme e radioso. I risultati sono testati sin da subito.

2)Vichy Liftactiv Specialist B3

Un siero viso consigliato da esperti del settore che è indicato per ogni tipo di pelle e che dona effetti luminosi e radiosi. Una formula concentrata che interviene sulle macchie rispettando la tollerabilità della cute. Dona un incarnato uniforme per rughe meno visibili.

3)ISDIN Fotoprotector Fusion water magic repair

Una formula che protegge e previene l’antinvecchiamento oltre a curare la pelle dai raggi del sole. Rigenera la pelle per via di componenti quali il collagene, la peptide e l’acido ialuronico. Il viso è più luminoso andando a migliorare l’elasticità della pelle. Un siero adatto anche come base trucco per la sua consistenza acquosa.

Oltre a questi prodotti, ecco le formule per le macchie solari consigliate dai massimi esperti.