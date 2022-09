Dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale ad aprile 2022, Eva Henger è stata per molto tempo costretta su una sedia a rotelle a causa delle lesioni al bacino e di una gamba, operata e poi rimasta fasciata per mesi.

L’attrice, come condiviso con i suoi fan, è ora completamente guarita.

Eva Henger torna alla vita normale dopo l’incidente

A renderlo noto il marito Massimiliano Caroletti. I medici hanno dichiarato che Eva Henger si è totalmente ripresa e può tornare alla sua vita normale. L’attrice può anche quindi abbandonare le stampelle, che l’hanno aiutata una volta dismessa la sedia a rotelle.

Chi sono i medici che hanno seguito Eva Henger

Eva Henger è stata seguita nella sua guarigione dal professor Pietro Lorenzetti, direttore sanitario della Clinica Parioli e personaggio noto delle trasmissioni Mediaset, e dalla cardiologa Roberta Manganelli.

La figlia Mercedesz, dopo essersi riconciliata con Henger, ha invece seguito la madre come infermiera personale. L’incidente ha riavvicinato più di prima le due, che ora trascorrono molto tempo insieme. Come dichiarato da Massimiliano Caroletti, “Mercedesz è diventata l’ombra di Eva”.

Durante la sua convalescenza, Henger ha potuto contare anche sull’affetto dei fan.

Uno di essi si è addirittura presentato davanti alla clinica prima di una sua visita con la barba tinta di blu e viola, per rimanere impresso nella memoria dell’attrice.

Come sta Massimiliano Caroletti

Massimiliano Caroletti, anche lui coinvolto nell’incidente d’auto di aprile, invece, non può ancora dirsi completamente guarito: “Ci vorranno altri mesi perché lo sterno si calcifichi del tutto”.

