Fan di Emily in Paris la seconda stagione della serie è ufficialmente in arrivo. A confermare le riprese alcuni scatti pubblicati dalla protagonista, la pagina web Netflix e le dichiarazioni dello stesso produttore Darren Star.

Emily in Paris la seconda stagione è già in cantiere

Tutti coloro che non stanno nella pelle per vedere i nuovi episodi possono rasserenarsi: le riprese della seconda stagione di Emily in Paris sono già in corso. Attualmente pare si stiano svolgendo a Parigi e indiscrezioni rivelano che la troupe Netflix finirà le riprese a luglio del 2021. In realtà, un possibile ritorno di Emily era già stato accennato. Sì, perché già a novembre del 2020 l’account Twitter di Netflix aveva annunciato che la serie sarebbe tornata.

Ma non vi era alcun dettaglio in più. Adesso è ufficiale!

Dagli scatti condivisi dall’attrice protagonista Lily Collins si presume la location della seconda stagione non sia solo la splendida Parigi. Tra le mete già svelate, per iniziare, ci sarà anche Saint-Tropez. Tuttavia, il creatore della serie, Darren Star, ha rivelato in una serie di interviste che è suo desiderio far spostare Emily anche in altre mete europee. Quali le destinazioni? I fan non stanno sulla pelle.

Cosa aspettarsi nella seconda stagione

Nella prima stagione, Emily sbarcava da Chicago a Parigi dopo l’acquisizione da parte di Gilbert Group, presso cui Emily lavora, da parte di Saviour società di marketing francese. Emily occupa il ruolo di social media manager ma stavolta nella città più romantica del mondo. Tuttavia, una volta arrivata a Saviour, non è tutto rose e fiori per Emily. Anzi, si scontrerà con i colleghi e anche con la sua leader: nessuno fra questi tollerano il suo atteggiamento “sfrontato”. Incomprensioni dovute ad una diversa cultura di appartenenza, che ci fanno capire molto del background di Emily ma anche della realtà lavorativa francese.

Secondo indiscrezioni, nella seconda stagione potrebbe esserci una sorta di “viaggio al passato” per Emily. Ovvero una scoperta nella vita di Emily quando si trovava a Chicago. A farcelo pensare anche delle dichiarazioni della stessa Lily Collins. Oppure ancora (ecco un’altra anticipazione!) la seconda stagione potrebbe dar spazio al “triangolo amoroso” in cui si trova coinvolta la super-Emily.

Qual è il segreto del successo di Emily?

Cosa ha così appassionato il pubblico di Emily in Paris? La serie tv ha riscosso un enorme successo. Ancora a fine ottobre si scriveva sul web che la serie dominava indiscussa le classifiche. La comedy, in quel periodo, era ancora al primo posto tra le uscite recenti di tutte le piattaforme. Cosa ha contribuito ad un tale seguito? Beh, certamente la location: Parigi è la coprotagonista con i suoi colori, i suoi viali, e il suo appeal. Ma anche il tema della moda, seguito in genere da un pubblico molto vasto. Infine, determinante è stato il fattore indipendenza ed emancipazione che Emily di fatto incarna con il suo spirito di scoperta e la sua determinazione. Un fattore a cui tutte le donne dovrebbero ambire.

