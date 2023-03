Il 29 marzo uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix la serie televisiva “Emergency – Primi soccorritori a New York“, serie che promette molto successo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Emergency – Primi soccorritori a New York: la trama

Ogni mese Netflix cerca di proporre ai propri abbonati titoli nuovi e in grado di coinvolgere lo spettatore. La concorrenza con le altre piattaforme di streaming, come ad esempio Amazon Prime Video e Disney Plus è davvero serrata. Tra le proposte di questo mese troviamo la serie televisiva “Emergency – Primi soccorritori a New York“, in uscita mercoledì 29 marzo. In questa docuserie formata da otto episodi si potrà assistere alla vita intensa e frenetica dei professionisti medici in prima linea e tutti i sacrifici che queste persone fanno per riuscire a bilanciare la loro vita professionale con quella personale. Le vicende sono ambientate al Pronto Soccorso di New York, troviamo infermieri, paramedici, chirurghi, pediatri, neurochirurghi, ortopedici, tutti accomunati dal desiderio di aiutare il prossimo. La serie televisiva “Emergency – Primi soccorritori a New York” vuole mettere in risalto tutte queste figure professionali attraverso una prospettiva inedita, che di solito non si vede in televisione. Alla regia della serie televisiva troviamo il regista e produttore cinematografico Adi Barash, che ricordiamo per film come “Garden”, “Diamonds and Rust”, “The collaborator and his family” e per il documentario “The Unwelcoming“e Ruthie Shatz, nota per le serie televisive “Lenox Hill” e “Julie“. I produttori esecutivi sono Sophie Lilien e lo stesso Adi Barash. La colonna sonora della serie televisiva è stata invece comporta da Uri Frost.

Netflix, con la serie televisiva “Emergency – Soccorritori a New York” ha deciso di puntare fortemente su una serie televisiva medica, genere che da sempre attrae gli spettatori di tutto il mondo. Tante le serie Tv medical drama che nel corso degli anni hanno avuto davvero tanto successo e i cui personaggi sono tutt’oggi indimenticabili. Basta pensare a “E.R. – Medici in prima linea“, serie di ben 15 stagioni che ha tra l’altro lanciato la carriera di George Clooney. In questa serie ci troviamo a Chicago e i vari personaggi affrontano ogni giorno nuove sfide, mediche e private, in grado di tenere gli spettatori incollati al teleschermo. Oppure la serie televisiva “Grey’s Anatomy” con Patrick Dempsey e Ellen Pompeo, che narra le vicende di alcuni medici del Pronto Soccorso di Seattle. Indimenticabile anche “Dr. House – Medical Division” con Hugh Laurie, dove un brillante medico dal carattere fuori dal comune risolve diversi casi clinici difficili salvando così numerose vite. Ce ne sono poi molte altre, ma è evidente che è un genere che appassiona, quindi non ci resta che aspettare il 29 marzo per vedere cosa ci riserverà la nuova serie televisiva “Emergency – Soccorritori a New York”.

Emergency – Soccorritori a New York: quando esce e dove vederlo

La nuova docuserie “Emergency – Soccorritori a New York” sarà visibile a partire dal 29 marzo 2023 su Netflix. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Sono disponibili diversi piani, da quello più economico a quello premium.